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«300 млн тратим на обеспечение мобилизованных всем необходимым сверх норм»

Глава Калининградской области Антон Алиханов — о дополнительных закупках для участников СВО, усилении мер безопасности и перспективах открытия рейсов в Стамбул
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Калининградской области подготовили 400 мест для размещения людей с новых территорий РФ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал губернатор региона Антон Алиханов. Кроме того, он сообщил, что местные власти дополнительно выделили 300 млн рублей на обеспечение мобилизованных граждан сверх норм. Речь идет о закупке квадрокоптеров, тепловизоров, спецсредств связи и утепленных спальных мешков. По его словам, усиление охраны после введения режима базовой готовности касается прежде всего десятков объектов энергетики. Главная связь Калининграда с остальной частью России — аэропорт Храброво — также надежно защищен. Более того, сейчас с турецкими партнерами обсуждается возможность запуска прямых рейсов Калининград – Стамбул.

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«Занимаемся усилением охраны объектов энергетики и транспорта»

— В Калининградской области 19 октября был введен режим базовой готовности. Как это влияет на людей?

— Жизнь обычных калининградцев не изменится. Работа, которую мы проводим в рамках режима базовой готовности, простому глазу будет мало заметна. Мы сейчас занимаемся усилением охраны объектов энергетики и транспорта. Вместе с муниципалитетом мы проводим проверку готовности систем гражданской обороны и подготовку к чрезвычайным ситуациям. На текущий момент это два базовых блока, которые отрабатываются региональными, федеральными властями и муниципалитетами.

300 млн тратим на обеспечение
Школа РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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— Будут ли усиливать охрану школ?

— Муниципальные учреждения — школы, детские сады — уже усиленно охраняются, на это выделяются средства и регионального, и муниципального бюджетов, поэтому здесь дополнительных мер мы не принимаем. Конечно, мы учитываем произошедшие недавние трагические события, этот печальный опыт, поэтому мы проводим тренинги по безопасности и для детей, и для преподавателей. Если говорить про усиление охраны, то сейчас речь идет об основных объектах электроэнергетики. Уже принимаются меры в рамках корпоративных решений. На этой неделе штаб рассмотрит перечень тех предприятий и объектов, охрану которых мы будем дополнительно просить усиливать со стороны Росгвардии и других служб.

— Сколько предприятий потребует дополнительной охраны в Калининграде?

Речь идет о десятках объектах электроэнергетики. Под дополнительную охрану попадут, скорее всего, также нескольких крупных объектов транспорта. Причем не всегда это дополнительные наряды, иногда это технические средства контроля и выявления внештатных ситуаций.

300 млн тратим на обеспечение
Аэропорт самолёты охрана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Будут ли усилены меры безопасности в аэропорту?

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Для нашего региона аэропорт — это особо важный транспортный узел. В условиях закрытых границ — это главный канал связи с основной территорией России. Поэтому безопасность аэропорта — вопрос особой важности. Но еще раз повторю: не факт, что текущая ситуация потребует каких-то дополнительных мер, потому что требования транспортной безопасности уже сейчас достаточно высокие.

«Больше 400 мест мы уже подготовили для размещения»

— Калининград готов предоставить площадку для возможного отселения херсонцев и жителей других новых регионов?

— Конечно, мы готовы. Для нас это задача не новая. Мы уже работали с беженцами, которые прибывали на нашу территорию из Донбасса, поэтому никаких новшеств для нас нет. Мы готовы принимать наших сограждан из Херсона и других территорий. Однако на данный момент никаких заявок на размещение пока не поступало. Вместе с тем больше 400 мест мы уже подготовили для приема и размещения.

— Частичная мобилизация в регионе завершена. Сколько калининградцев отправилось на подготовку?

300 млн тратим на обеспечение
Мобилизация солдаты РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Точные цифры назвать не могу, так как параметры мобилизационного задания засекречены, но общая цифра по стране известна (300 тыс. мобилизованных. — «Известия»). Могу только отметить, что я лично был на полигонах Балтийского флота, где наши ребята проходят подготовку. Увиденным остался доволен. Готовят, в том числе, и к работе с современными средствами: с БПЛА и специальными системами связи. В целом тренируют на совесть. С командованием Балфлота мы находимся в плотном контакте. Сейчас прошла первая закупка для тех ребят, которые уже служат на территории проведения СВО. Примерно 300 млн рублей тратим для обеспечения мобилизованных всем необходимым сверх норм.

— Сейчас многие говорят о том, что есть сложности с обеспечением военнослужащих. Есть ли с этим проблемы в Калининграде?

Они полностью обеспечиваются, согласно всем утвержденным Министерством обороны нормативам. Другой вопрос — нам хочется, чтобы они были обеспечены лучшим и большим количеством специальных средств. Будем стараться сделать всё возможное и невозможное. Например, мы закупаем несколько тысяч аптечек, которые дополнительно необходимы нашим парням. Закупаем и квадрокоптеры, тепловизоры, спецсредства связи, супертеплые спальные мешки и много чего еще.

«Всё формально открыто, но работа почти сведена к нулю»

— В Калининграде находятся ряд консульств стран ЕС...

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— Сейчас очень снизилась их активность в силу геополитической ситуации в мире. Они работают в рамках директив, которые им дали их посольства и их страны. Сейчас усложнилась система выдачи шенгенских виз: просят большее количество документов, на сбор которых требуется больше времени. Некоторые консульства просто заморозили свою работу. У нас на территории размещены латышское, литовское, польское и немецкое консульства. Они продолжают работать и находиться на территории. Но если говорить про польское консульство — весь основной персонал нашу страну покинул. Всё формально открыто, но работа почти сведена к нулю. В ситуации, когда тебя откровенно не ждут, не стоит ломиться в закрытую дверь. Калининградцы нам на это не жалуются — все понимают, что это не во власти губернатора.

— Не наблюдаются ли сложности на границе с Литвой и Польшей?

— Сейчас всё достаточно спокойно. Были у нас различные ситуации на российско-литовской границе, связанные с техническими сбоями, дополнительным контролем. Но сейчас ситуация стабилизировалась, очень большой поток грузов переориентирован теперь на морское сообщение, поэтому здесь острота проблемы ушла.

300 млн тратим на обеспечение
Антон Алиханов на интервью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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— Правительство решило субсидировать морские перевозки в Калининград. Насколько это востребовано?

Суть этого субсидирования в том, чтобы привести тарифы на морскую перевозку к уровню не выше железнодорожного, который существовал до этих санкций. Таким образом мы должны нивелировать эффект удорожания, который произошел из-за введенных ограничений. Если раньше мы везли груз «за 100 рублей» по железной дороге из Калининграда в Москву, то из-за того, что нам приходится совершать дополнительные операции по перегрузу, идти морем, это может составлять «150 рублей». Задача этого субсидирования — привести к уровню, который был до введения санкций. Такая логика заложена в это постановление.

Мы, со своей стороны, как региональные власти, утвердили перечень товаров, попавших под ограничение. Они могут быть разными: помимо прямых запретов на перевозку через территории Литвы есть квотирование, когда можно перевозить только определенные объемы. Все, что сверх этого объема, должно переориентироваться на морскую транспортную компоненту. Надеемся, что уже в ближайшее время в тарифах это будет заметно для грузоотправителей.

«Ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул»

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— Как вы рассматриваете идею создать ответвление от «Северного потока – 2» в Калининградскую область?

После инцидента с «Северным потоком» (в конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов. — «Известия») мы все понимаем объем рисков для подобных проектов, строить еще один газопровод было бы нецелесообразно. При этом, конечно, мы были бы рады такому объекту инфраструктуры в любой другой ситуации. Это дает дополнительную возможность для развития региональной экономики. При этом у нас полностью готова созданная «Газпромом» по поручению президента инфраструктура по приему сжиженного газа на специальном терминале. Дальше уже регазифицированный природный газ закачивается в подземное хранилище, которое находится на нашей территории. Этот проект был реализован в 2018 году, поэтому мы готовы и к такого рода внештатным ситуациям, если вдруг что-то случится с поставками.

300 млн тратим на обеспечение
Самолёт вечер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Как сейчас обстоит ситуация с расширением географии полетов и привлечением новых перевозчиков?

— В текущей ситуации пока говорить о каких-то результатах сложно. Надеюсь, что все-таки азиатские, турецкие компании будут в нашу сторону смотреть, непосредственно на аэропорт Храброво. Его владельцы ведут переговоры, в частности, с турецкими компаниями для открытия рейсов из Калининграда в Стамбул и дальше транзитом в другие государства.

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