«300 млн тратим на обеспечение мобилизованных всем необходимым сверх норм»

В Калининградской области подготовили 400 мест для размещения людей с новых территорий РФ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал губернатор региона Антон Алиханов . Кроме того, он сообщил, что местные власти дополнительно выделили 300 млн рублей на обеспечение мобилизованных граждан сверх норм . Речь идет о закупке квадрокоптеров, тепловизоров, спецсредств связи и утепленных спальных мешков. По его словам, усиление охраны после введения режима базовой готовности касается прежде всего десятков объектов энергетики . Главная связь Калининграда с остальной частью России — аэропорт Храброво — также надежно защищен. Более того, сейчас с турецкими партнерами обсуждается возможность запуска прямых рейсов Калининград – Стамбул.

«Занимаемся усилением охраны объектов энергетики и транспорта»

— В Калининградской области 19 октября был введен режим базовой готовности. Как это влияет на людей?

— Жизнь обычных калининградцев не изменится. Работа, которую мы проводим в рамках режима базовой готовности, простому глазу будет мало заметна. Мы сейчас занимаемся усилением охраны объектов энергетики и транспорта . Вместе с муниципалитетом мы проводим проверку готовности систем гражданской обороны и подготовку к чрезвычайным ситуациям. На текущий момент это два базовых блока, которые отрабатываются региональными, федеральными властями и муниципалитетами.

300 млн тратим на обеспечение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Будут ли усиливать охрану школ?

— Муниципальные учреждения — школы, детские сады — уже усиленно охраняются, на это выделяются средства и регионального, и муниципального бюджетов, поэтому здесь дополнительных мер мы не принимаем. Конечно, мы учитываем произошедшие недавние трагические события, этот печальный опыт, поэтому мы проводим тренинги по безопасности и для детей, и для преподавателей. Если говорить про усиление охраны, то сейчас речь идет об основных объектах электроэнергетики. Уже принимаются меры в рамках корпоративных решений. На этой неделе штаб рассмотрит перечень тех предприятий и объектов, охрану которых мы будем дополнительно просить усиливать со стороны Росгвардии и других служб .

— Сколько предприятий потребует дополнительной охраны в Калининграде?

— Речь идет о десятках объектах электроэнергетики. Под дополнительную охрану попадут, скорее всего, также нескольких крупных объектов транспорта . Причем не всегда это дополнительные наряды, иногда это технические средства контроля и выявления внештатных ситуаций.

300 млн тратим на обеспечение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Будут ли усилены меры безопасности в аэропорту?

— Для нашего региона аэропорт — это особо важный транспортный узел . В условиях закрытых границ — это главный канал связи с основной территорией России. Поэтому безопасность аэропорта — вопрос особой важности. Но еще раз повторю: не факт, что текущая ситуация потребует каких-то дополнительных мер, потому что требования транспортной безопасности уже сейчас достаточно высокие .

«Больше 400 мест мы уже подготовили для размещения»

— Калининград готов предоставить площадку для возможного отселения херсонцев и жителей других новых регионов?

— Конечно, мы готовы. Для нас это задача не новая. Мы уже работали с беженцами, которые прибывали на нашу территорию из Донбасса , поэтому никаких новшеств для нас нет. Мы готовы принимать наших сограждан из Херсона и других территорий. Однако на данный момент никаких заявок на размещение пока не поступало. Вместе с тем больше 400 мест мы уже подготовили для приема и размещения .

— Частичная мобилизация в регионе завершена. Сколько калининградцев отправилось на подготовку?

300 млн тратим на обеспечение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Точные цифры назвать не могу, так как параметры мобилизационного задания засекречены, но общая цифра по стране известна (300 тыс. мобилизованных. — «Известия»). Могу только отметить, что я лично был на полигонах Балтийского флота, где наши ребята проходят подготовку. Увиденным остался доволен . Готовят, в том числе, и к работе с современными средствами: с БПЛА и специальными системами связи. В целом тренируют на совесть. С командованием Балфлота мы находимся в плотном контакте. Сейчас прошла первая закупка для тех ребят, которые уже служат на территории проведения СВО. Примерно 300 млн рублей тратим для обеспечения мобилизованных всем необходимым сверх норм .

— Сейчас многие говорят о том, что есть сложности с обеспечением военнослужащих. Есть ли с этим проблемы в Калининграде?

— Они полностью обеспечиваются, согласно всем утвержденным Министерством обороны нормативам. Другой вопрос — нам хочется, чтобы они были обеспечены лучшим и большим количеством специальных средств . Будем стараться сделать всё возможное и невозможное. Например, мы закупаем несколько тысяч аптечек, которые дополнительно необходимы нашим парням. Закупаем и квадрокоптеры, тепловизоры, спецсредства связи, супертеплые спальные мешки и много чего еще.

«Всё формально открыто, но работа почти сведена к нулю»

— В Калининграде находятся ряд консульств стран ЕС...

— Сейчас очень снизилась их активность в силу геополитической ситуации в мире. Они работают в рамках директив, которые им дали их посольства и их страны. Сейчас усложнилась система выдачи шенгенских виз: просят большее количество документов, на сбор которых требуется больше времени. Некоторые консульства просто заморозили свою работу. У нас на территории размещены латышское, литовское, польское и немецкое консульства. Они продолжают работать и находиться на территории. Но если говорить про польское консульство — весь основной персонал нашу страну покинул. Всё формально открыто, но работа почти сведена к нулю . В ситуации, когда тебя откровенно не ждут, не стоит ломиться в закрытую дверь. Калининградцы нам на это не жалуются — все понимают, что это не во власти губернатора.

— Не наблюдаются ли сложности на границе с Литвой и Польшей?

— Сейчас всё достаточно спокойно. Были у нас различные ситуации на российско-литовской границе, связанные с техническими сбоями, дополнительным контролем. Но сейчас ситуация стабилизировалась, очень большой поток грузов переориентирован теперь на морское сообщение, поэтому здесь острота проблемы ушла.

300 млн тратим на обеспечение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Правительство решило субсидировать морские перевозки в Калининград. Насколько это востребовано?

— Суть этого субсидирования в том, чтобы привести тарифы на морскую перевозку к уровню не выше железнодорожного, который существовал до этих санкций . Таким образом мы должны нивелировать эффект удорожания, который произошел из-за введенных ограничений. Если раньше мы везли груз «за 100 рублей» по железной дороге из Калининграда в Москву, то из-за того, что нам приходится совершать дополнительные операции по перегрузу, идти морем, это может составлять «150 рублей». Задача этого субсидирования — привести к уровню, который был до введения санкций. Такая логика заложена в это постановление.

Мы, со своей стороны, как региональные власти, утвердили перечень товаров, попавших под ограничение. Они могут быть разными: помимо прямых запретов на перевозку через территории Литвы есть квотирование, когда можно перевозить только определенные объемы. Все, что сверх этого объема, должно переориентироваться на морскую транспортную компоненту. Надеемся, что уже в ближайшее время в тарифах это будет заметно для грузоотправителей.

«Ведут переговоры с турецкими компаниями для открытия рейсов в Стамбул»

— Как вы рассматриваете идею создать ответвление от «Северного потока – 2» в Калининградскую область?

— После инцидента с «Северным потоком» (в конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов. — «Известия») мы все понимаем объем рисков для подобных проектов, строить еще один газопровод было бы нецелесообразно. При этом, конечно, мы были бы рады такому объекту инфраструктуры в любой другой ситуации . Это дает дополнительную возможность для развития региональной экономики. При этом у нас полностью готова созданная «Газпромом» по поручению президента инфраструктура по приему сжиженного газа на специальном терминале. Дальше уже регазифицированный природный газ закачивается в подземное хранилище, которое находится на нашей территории. Этот проект был реализован в 2018 году, поэтому мы готовы и к такого рода внештатным ситуациям, если вдруг что-то случится с поставками .

300 млн тратим на обеспечение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Как сейчас обстоит ситуация с расширением географии полетов и привлечением новых перевозчиков?