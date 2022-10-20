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Режимный субъект: что означает введение военного положения

И почему в одних регионах управление фактически перейдет к силовикам, а в других почти ничего не изменится
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Помимо военного положения, 19 октября объявленного в четырех новых регионах России, указом президента РФ Владимира Путина введены особые правовые режимы на всей территории страны. В зависимости от удаленности от районов боевых действий в областях действуют базовый, повышенный и средний уровни реагирования. Дополнительные полномочия получили и губернаторы — они обязаны создать региональные штабы, принять дополнительные меры безопасности и помогать армии. При этом значительная часть объявленных мер де-факто уже работает и сейчас лишь получает официальный статус, отмечают эксперты. Например, туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края, где объявлен средний уровень готовности, будет функционировать в нормальном режиме, сообщили в Ростуризме.

От базового до максимального

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На заседании Совбеза президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех регионах России: Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что на территории этих регионов такой режим действовал еще до их возвращения в состав РФ.

Одновременно президентским указом введены три особых режима в остальных регионах России. В качестве цели заявлено повышение эффективности работы высших должностных лиц и органов власти. Документ предоставит региональным властям дополнительные полномочия.

В компетенцию руководителей субъектов теперь входят мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в органах исполнительной власти, мероприятия по гражданской обороне, а также «полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». Указ предписывает губернаторам создать оперативные штабы с участием представителей силовых ведомств.

Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции

Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

На всей территории страны вводится так называемый базовый уровень готовности. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, важных объектов, а также особый режим работы объектов транспорта, энергетики, связи и коммуникаций.

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В регионах, которые находятся ближе к зоне боевых действий, вводятся дополнительные меры. В субъектах Центрального и Южного федерального округов (за исключением граничащих с Украиной и новыми территориями) объявлен режим повышенной готовности. Он дополнительно предусматривает досмотр автомобилей и, при необходимости, ограничение их движения, а также контроль объектов в сфере транспорта и связи, типографий, автоматизированных систем.

Средний режим реагирования вводится в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Там дополнительно вводится ограничение передвижения, особый контроль въезда и выезда, возможность временного отселения жителей в безопасные районы.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматического введения всех перечисленных в указе мер. В каждом регионе будут созданы штабы, которые будут решать, какие ограничительные меры применить.

В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях вводится максимальный уровень реагирования, в рамках которого местные власти должны работать в соответствии с федеральным законом «О военном положении».

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Контроль ситуации

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— В регионах, где идут боевые действия, военное положение существует уже восемь лет, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Сейчас идет окончательное юридическое утверждение того, что там давно происходит. Военное положение — это, прежде всего, управление военной администрации. То есть всем командуют военные, Генштаб, командование группировки, которая там действует. Соответственно, этому будут подчинены и все местные власти от руководителей регионов до МВД и остальных структур. Насколько это изменит быт местных жителей, не очень представляю. Пока жизнь меняет просто военная обстановка. Эвакуировали людей из Херсона — вот это реально то, что изменяется. А само название не меняет ничего.

По мнению эксперта, реальные меры в связи с угрозами уже принимались в последние месяцы и это делалось негласно.

Губернаторы во все эти проблемы уже погружались, — отметил Владислав Шурыгин. — И глава Белгородской области, где обстреливают границу каждый день, как на фронте, уже давно во всем этом почти военном положении живет, ему ничего дополнительного вводить не надо. Сейчас дается юридический статус тому, что уже есть де-факто. Из нового — появятся отряды территориальной обороны, которые до введения военного положения вряд ли были бы легитимны. Сейчас ими будут заниматься. И на них будут возложены функции начиная от пожарных и проверок на дорогах и заканчивая какими-то работами для фронта. Возможно, новый правовой режим будет выражаться в том, что какие-нибудь автомобильные колонны, которые сейчас занимаются коммерческими перевозками, при необходимости будут перенаправляться на работу для армии.

Владимир Путин
ЛНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В столице, где, в соответствии с указом действует режим повышенной готовности, «никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он пообещал принять дополнительные меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

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О том, что изменится в регионах, где введено военное положение, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, власть в них будет передана военным. Он добавил, что уже действующий с десяти вечера до пяти утра комендантский час пересматриваться не будет.

В областях, где объявлен средний уровень реагирования, заявляют, что пока не видят необходимости вводить какие-либо ограничения для населения. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что на данный момент обстановка полностью контролируемая и не вызывающая угроз для населения, ограничений по передвижению или по работе экономики не вводится. Об этом же сообщили власти Курской и Ростовской областей, в Краснодарском крае.

При этом корреспондент «Известий» передает из Ростовской области, что местные сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы. Они дежурят на всех постах в бронежилетах и с оружием и выборочно, но довольно часто останавливают машины.

Тем временем вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края, где объявлен средний уровень готовности, работает в обычном режиме, никаких ограничений нет, сообщили в Ростуризме.

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