Особое внимание: в новых регионах России ввели военное положение

19 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время своего выступления он объявил в введении военного положения на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дополнительных мер в других регионах, которые должны обеспечить защиту граждан и важной инфраструктуры. Глава государства подписал четыре указа, в которых подробно расписаны ближайшие задачи правительства и глав регионов. «Известия» разъясняют основные пункты документов.

Как будет вводиться военное положение в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

С полуночи 20 октября на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской области вводится военное положение. В течение трех дней Минобороны, МИД, ФСБ и другие ведомства должны представить предложения о том, какие именно меры будут применяться в новых регионах.

Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей получают расширенные полномочия: им разрешено проводить мобилизационные мероприятия в сферах экономики и органов власти, мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территорий от природных и техногенных ЧС. Кроме того, они должны будут взять на контроль снабжение военнослужащих и мирных граждан.

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Также в новых регионах введут территориальную оборону и создадут штабы теробороны.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, закрытия российских границ в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях не планируется . На фоне военного положения не будут и закрывать диппредставительства России в других странах, пояснили в МИД. Дополнительные ограничения на выезд из страны тоже не вводятся.

Какие меры будут действовать в ближайших к украинской границе регионах России

Расширенные полномочия получили высшие должностные лица еще восьми субъектов, в которых военное положение не объявлялось — Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя. В этих регионах дополнительно поручено усилить охрану общественного порядка, важных объектов транспортной инфраструктуры, коммуникаций, связи и энергетики, и объектов, представляющих опасность для людей и природы. На них введут особый режим работы.

Кроме того, в семи южных регионах и Севастополе могут временно отселить жителей в безопасные районы. Им предоставят постоянное и временное жилье. Одновременно с этим в субъектах введут особый режим въезда и выезда, ограничат передвижения граждан. Транспортные средства будут досматривать.

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При этом советник главы Крыма Олег Крючков пояснил в своем Telegram-канале, что «дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер». «Будут сформированы штабы и по их решению могут вводится ограничения. Ограничений въезда и выезда в Крыму нет», — написал он.

На этих же территориях установят контроль за работой особо важных объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем. Их могут использовать для нужд обороны.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в городе сейчас стабильная ситуация, службы работают в рамках желтого уровня террористической опасности.

«Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки. Сегодня вечером проведу Оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами. Обсудим какие дополнительные меры надо ввести в рамках полномочий данных Указом президента. О принятых решениях — сообщу», — написал он в Telegram.

Особое внимание Люди во время эвакуации на левый берег Днепра в порту города, Херсон Фото: ТАСС/Дмитрий Мармышев

В похожем ключе высказались власти Воронежской и Курской областей, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев, заверив жителей регионов, что ситуация контролируемая и ограничительные меры пока не требуются.

Какие меры введут в Центральном, Южном и других федеральном округах

В ЦФО и ЮФО будут действовать все меры, которые вводятся для семи приближенных к украинской границе регионов и Севастополя, за исключением двух поручений. Отселение жителей в безопасные места и ограничение въезда, выезда и передвижения в ЦФО и ЮФО не планируется.

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Во всех остальных российских регионах тоже усилят охрану общественного порядка и важных объектов, в том числе тех, которые представляют повышенную опасность для здоровья граждан или для окружающей среды. На объектах введут особый режим работы.

В указе также отмечается, что перечень мер, их сроки, особенности и порядок реализации могут меняться с учетом ситуации и возникающих рисков. Руководители субъектов будут принимать решения самостоятельно. Кроме того, во всех регионах создадут оперативные штабы. Указы и постановления губернаторов для местных властей становятся обязательными.

Как будут обеспечиваться потребности СВО

Третий указ президента — о потребностях, возникающих в ходе специальной военной операции. Для этих вопросов создадут специальный координационный совет при правительстве. Он будет отвечать за задачи, касающиеся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонта, восстановления инфраструктуры и обеспечения логистики.

Особое внимание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В совет войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и других ведомств. Его возглавит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо этого, комиссия Госсовета РФ по государственному и муниципальному управлению должна будет координировать деятельность региональных властей при введении различных мер реагирования. Ответственным за это назначили мэра Москвы Сергея Собянина.

Как окажут поддержку мобилизованным и членам их семей

Последний указ Владимира Путина — о поддержке мобилизованных граждан и их родных. В первую очередь он поручил установить для них денежное довольствие и выплаты, исходя из гарантированного минимума — не менее 195 тыс. рублей в месяц со дня зачисления в военные списки. В расчет принимается не только сама служба, но и период подготовки и обучения.

Кроме того, правительство должно обеспечить своевременное перечисление всех выплат. Для этого кабмин запланирует и выделит средства из бюджета.

Особое внимание Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главам регионов поручено оказать содействие в организации мест размещения мобилизованных, их материально-техническом обеспечении и военной подготовке. Также они должны будут контролировать реализацию мер соцподдержки их семей.