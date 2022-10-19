Песков исключил закрытие границ РФ из-за военного положения в новых регионах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что закрытия российских границ на фоне введения военного положения в четырех регионах РФ не планируется.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны. Это коснется Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, по словам президента, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Путин также поручил создать в правительстве координационный совет, который будет контролировать потребности, возникающие в ходе проведения специальной военной операции.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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