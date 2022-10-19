Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

Президент РФ Владимир Путин наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры. Об этом президент России сообщил 19 октября на заседании Совбеза РФ.

«В сложившейся ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов», — отметил Путин, добавив, что соответствующий указ уже подписан.

«Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», — сказал российский лидер.

Президент России добавил, что для координации работы в российских регионах должны быть созданы штабы территориальной обороны. В связи с этим правительству, Минобороны и другим ведомствам поручено оказывать губернатором содействие в реализации дополнительных полномочий, а главам регионов — незамедлительно приступить к выполнению положений указа.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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