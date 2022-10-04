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Все включены: власти одобрили вхождение ЛДНР, Херсона и Запорожья в РФ

Чем новые регионы будут полезны стране и какие трудности могут возникнуть при интеграции
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Новые территории, вошедшие в состав России, не хотят быть дотационными и готовы работать на благо страны. Об этом «Известиям» рассказали их представители после ратификации четырех международных договоров и принятия Совфедом 4 октября конституционных законов. Республики Донбасса известны своей угольной добычей, крупными металлургическими предприятиями, а также машиностроением и пищевой промышленностью. Богатым земледелием славятся Херсонская и Запорожская области: здесь выращивают овощи, фрукты, а также зерновые культуры. Определенные трудности в новых регионах видят в организации местного самоуправления, впрочем, никто и не ставит цели по мгновенной интеграции в системы РФ — в целом на это потребуется несколько лет.

Единогласное решение

Процедура присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России подходит к концу. Совфед одобрил соответствующие конституционные законы и ратифицировал договоры о принятии регионов в состав страны. Следующий этап — подпись Владимира Путина и внесение поправок в Конституцию РФ на основании указа главы государства. Однако завершается лишь их «юридический путь», впереди регионы ждет несколько лет интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации.

Решение сенаторов по всем пунктам повестки было единогласным. Результаты голосования за последний регион встречали стоя в синхронных овациях, как и накануне в нижней палате. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула: это особый день, который совершенно точно навсегда войдет в историю.

Давайте поздравим жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с этим действительно историческим событием. И всех нас. Мы завершили этот этап. Теперь у нас появились новые четыре субъекта Федерации: нас теперь 89. Одобренные нами законы будут направлены на рассмотрение президенту РФ, — сказала Валентина Матвиенко.

Все включены
Сергей Лавров выступает на заседании Совета Федерации РФ

Сергей Лавров выступает на заседании Совета Федерации РФ, 4 октября 2022 года

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
«Выбор сделан! Вместе навсегда!»
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Гостем Совфеда на исторической «пленарке», так же как и в Госдуме, стал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В своей речи глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что документы четко излагают процедуру интеграции четырех независимых государств в состав России и гарантируют права их жителей, как россиян, во всех сферах, включая язык, культуру, традиции, социальную защищенность, экономическое развитие. Комментируя журналистам сообщения ряда стран об отказе признавать эти территории российскими, Лавров заявил, что это для России, в общем-то, «абсолютно непринципиально».

Конечно, было бы правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, она абсолютно была неизбежной. Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, и декларацию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой она четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны, — сказал министр.

Из 85 — в 89

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Таким образом состав Российской Федерации официально увеличивается на четыре новых субъекта: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область. Такие названия утверждены в договорах, которые 30 сентября подписали их главы и Владимир Путин. С этого же числа новые территории и считаются российскими. Позднее их пропишут в 65-й статье Конституции, где перечислен весь состав Российской Федерации.

Теперь государственным языком новых регионов станет русский. При этом проживающим там народам гарантировано сохранение их родного языка, включая украинский. Со дня присоединения субъектов граждане ЛНР, ДНР, Украины и лица без гражданства, которые постоянно там проживают, признаются гражданами России после подачи соответствующего заявления и при условии принесения присяги гражданина РФ. Определиться с решением о принятии или отказе от него люди должны в течение месяца. При этом гражданство республик Донбасса автоматически прекращается со дня их принятия в состав России.

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паспорт
Фото: ТАСС/Александр Река


Отдельно отмечается, что документы, выданные официальными органами Украины или донбасских республик ранее, на территории РФ будут признаваться автоматически и действовать бессрочно.

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Однако ряд сроков в документах все-таки закреплен: до 31 декабря 2022 года жители новых регионов еще могут расплачиваться украинской гривной, но официальной денежной единицей станет рубль. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также обязательного медицинского страхования будут созданы до 1 марта 2023-го. Во всех четырех субъектах до 1 июня 2023 года появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. Полный переход регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации должен произойти до 1 января 2026 года.

По словам председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевки, наиболее сложная ступень интеграции с Россией, вероятно, будет связана с организацией работы местного самоуправления.

— Камни появляются в процессе работы. Для нас целый пласт — это местное самоуправление, потому что в ближайшие полгода парламенту необходимо принять соответствующий закон по местному самоуправлению. Принять административные границы. Необходимо сформировать количественные показатели депутатов местных органов власти, — сказал он «Известиям».

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Фото: РИА Новости


В дальнейшем ожидается, что президент России назначит временно исполняющих обязанности глав республик Донбасса и губернаторов Херсонской и Запорожской областей.

Готовы дать рыбу

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Новые территории, вошедшие в состав России, готовы работать на благо страны, рассказали их представители «Известиям». Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко напомнил, что Донбасс еще со времен Советского Союза был известен своей развитой угольной добычей. Однако, помимо этого, в Луганской Народной Республике сегодня работают крупные металлургические предприятия, которые будут полезны России, сказал он. При этом главное достояние субъекта — это люди, которые умеют и любят работать. «Мы не тот регион, который, как говорят в народе, «просит рыбу». Мы тот регион, который говорит, что у нас есть удочка, и мы эту рыбу предоставим для всей России», — сказал Денис Мирошниченко.

Донецкая Народная Республика готова внести вклад в развитие страны в сфере металлургии, машиностроения и пищевой промышленности, отметил Владимир Бидевка. Глава парламента подчеркнул, что регион не хочет восприниматься россиянами как дотационный, потому что ДНР обладает большим экономическим потенциалом.

Донецкая Народная Республика во времена, когда она в качестве области входила в Украину, составляла более 20% ее ВВП. И порядка 30% валютных поступлений страны тогда приходило благодаря деятельности Донецкой области. Мы очень надеемся и очень хотим, чтобы ДНР была полезна России и была бы полноправным регионом, который работал на ее развитие, — сказал «Известиям» Владимир Бидевка.

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урожай
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор от Крыма, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» также высказалась о судьбе областей. По ее словам, Херсон и Запорожье смогут стать самостоятельными крупными субъектами и принести пользу стране: это земледельческие регионы. Новые субъекты богаты овощами, фруктами, а также зерновыми — подсолнечниками. Однако вначале предстоит работа по разминированию плодородных земель новых территорий и их очищение от брошенной техники.

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