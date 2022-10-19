Президент России Владимир Путин поручил создать в правительстве специальный координационный совет в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом глава государства заявил 19 октября на заседании Совбеза.

«Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», — сказал он.

В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Также в ходе совещания он заявил, что в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях необходимо ввести военное положение.

Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября. Кроме того, по словам Путина, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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