Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях необходимо оформить военное положение. Соответствующий указ будет подписан в среду, 19 октября. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны.

После подписания документ будет доведен до сведения Госдумы и Совета Федерации.

«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им всё необходимое содействие», — добавил Путин.

Ранее в этот день «Известия» показали, как граждан вывозят из опасных районов Херсонской области на теплоходах. Корреспондент Наталия Графчикова также пообщалась с некоторыми из местных жителей, которые признались, что боятся усиления обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в регионе есть опасность затопления территории правобережной части, так как украинские войска планируют разрушить плотину Каховской ГЭС. Также он дополнил, что украинские боевики начали стягивать силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

В свою очередь, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что ситуация на херсонском направлении оценивается как непростая, ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. Он также сообщил, что российские войска имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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