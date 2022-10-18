Сальдо заявил об угрозах Киева разрушить плотину Каховской ГЭС

В Херсонской области существует опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные силы Украины (ВСУ) планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. Об этом заявил во вторник, 18 октября, врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления, однако Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. По его словам, полем боя этого противостояния могут стать мирные города и деревни Херсонской области.

В связи с этим глава региона сообщил, что принял решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

«Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — указал он.

Ранее во вторник Сальдо заявил, что ВСУ начали стягивать свои силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

В этот же день заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что подразделения ВСУ пытаются безуспешно искать уязвимые места в обороне региона.

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что ситуация на херсонском направлении оценивается как непростая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Он также сообщил, что российские войска имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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