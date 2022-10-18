Реклама
Прямой эфир
Мир
Тайвань заявил о появлении в регионе 11 самолетов и двух кораблей КНР
Политика
В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ
Мир
Турция получила гарантии от США по выходу российской агропродукции на рынок
Мир
Ереван попросил ОБСЕ отправить наблюдателей на границу с Азербайджаном
Интернет
РКН потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube
Мир
Посольство РФ назвало дискриминацией арест россиян в Норвегии
Политика
Путин провел встречу с губернатором Самарской области Азаровым
Армия
Под Одессой ликвидирована станция космической связи правительства Украины
Политика
ГД приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
Эстония на заседании совета ЕС предложит передать активы РФ Украине
Мир
В Верховную раду внесли постановление о разрыве дипотношений с Ираном
Сюжет:

Стремоусов заявил о попытках ВСУ найти уязвимые места в обороне Херсонской области

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются безуспешно искать уязвимые места в обороне Херсонской области. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Система сдержки: российские войска стабилизировали фронт под Херсоном
В ДНР союзные силы освободили село Зайцево, а ВФУ понесли серьезные потери

«Некоторыми небольшими группами (ВСУ. — Ред.) пытаются пробивать брешь или искать какие-то «стыки» нашей обороны. Но сегодня всё на замке, и шансов просочиться у них никаких нет и не будет», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Он назвал фейком и вбросом слухи о якобы начавшемся украинском наступлении.

Накануне, 17 октября, Стремоусов заявил, что ВСУ за последние полтора месяца потеряли около 320 танков и 9,8 тыс. военных на херсонском направлении. При этом он отметил, что ситуация на херсонском направлении полностью контролируется Министерством обороны РФ и Росгвардией, Херсону ничего не угрожает.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

16 октября Стремоусов заявил, что надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области разрушены. Он подчеркнул, что благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского «укронацисты были разбиты на херсонском направлении».

До этого, 15 октября, замглавы администрации региона заявил, что российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, армия РФ полностью отразила попытку прорыва.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка украинской армии, пять боевых машин пехоты и более 20 националистов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022