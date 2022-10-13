Минобороны сообщило о сорванной атаке ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили журналистам в Минобороны РФ, показав кадры уничтожения украинской группировки.

«Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны», — уточнили в министерстве.

Попытку прорыва удалось зафиксировать при помощи беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили, что удары по позициям ВСУ были нанесены из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

Украинские боевики оставили свои позиции, бросив раненых и погибших.

Ранее в этот же день замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона и области со стороны ВСУ снизилось.

Стремоусов добавил, что все попытки украинских войск продвинуться на территорию Херсонской области были остановлены.

Ранее, 12 октября, Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23-27 сентября.

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