Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Происшествия
В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель
Сюжет:

Минобороны сообщило о сорванной атаке ВСУ в Херсонской области

Минобороны показало, как десантники уничтожили боевиков в Херсонской области
0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили журналистам в Минобороны РФ, показав кадры уничтожения украинской группировки.

«Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны», — уточнили в министерстве.

Попытку прорыва удалось зафиксировать при помощи беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили, что удары по позициям ВСУ были нанесены из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

Украинские боевики оставили свои позиции, бросив раненых и погибших.

Держаться сильней: украинские атаки отбиты на всех направлениях
Союзные силы подготовились к обороне, что позволило дать достойный отпор противнику

Ранее в этот же день замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона и области со стороны ВСУ снизилось.

Стремоусов добавил, что все попытки украинских войск продвинуться на территорию Херсонской области были остановлены.

Ранее, 12 октября, Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23-27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022