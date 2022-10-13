В Херсонской области сообщили об уменьшении числа обстрелов со стороны ВСУ

Число обстрелов Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметно снизилось, сообщил 13 октября замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живет своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось», — рассказал он.

Стремоусов также добавил, что все попытки украинских войск продвинуться на территорию Херсонской области были остановлены.

Ранее, 12 октября, Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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