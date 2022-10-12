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Камышаны в Херсонской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 07:30 в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, 2 ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. Об этом 12 октября сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

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По предварительной информации жертв нет.

Ранее в среду сообщалось о по крайней мере пяти взрывах в небе над Херсонской областью. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения от местной администрации не поступало.

В этот же день российская система противоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Ранее, 10 октября, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова сообщила о серии из 10 взрывов в Херсоне. Причиной также могла стать работа ПВО.

27 сентября в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросу воссоединения регионов с Россией. По итогам голосования, в ходе которого большинство жителей этих районов высказались за, регионы были включены в состав РФ. 5 октября президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.2

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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