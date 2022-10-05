Путин подписал закон о принятии новых территорий в состав РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом стало известно в среду, 5 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании. Тогда же депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев отметил, что процедура оформления конституционного статуса новых субъектов РФ займет еще несколько дней.

3 октября Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении новых территорий.

Договоры о присоединении новых регионов к России на ратификацию, а также соответствующие проекты конституционных законов в Госдуму накануне внес Владимир Путин. Они были подписаны 30 сентября. Также пакет документов одобрил Конституционный суд.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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