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В Госдуме назвали сроки оформления статуса новых субъектов

Депутат ГД Бахарев: оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Процедура оформления конституционного статуса Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей как новых субъектов РФ займет несколько дней. Об этом во вторник, 4 октября, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

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Он подчеркнул, что работу планируется завершить на текущей неделе.

«Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены», — сказал Бахарев «РИА Новости».

Днем ранее Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Также Госдума приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении новых территорий в состав России.

Согласно законам, жители новых субъектов со дня принятия новых регионов в состав Российской Федерации, то есть с 30 сентября, признаются гражданами России.

Договоры о присоединении новых регионов к России на ратификацию, а также соответствующие проекты конституционных законов в Госдуму накануне внес президент РФ Владимир Путин. Также пакет документов одобрил Конституционный суд.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР 98,42%, в Запорожской области 93,11%, в Херсонской 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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