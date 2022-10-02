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Путин внес в ГД проекты о принятии новых территорий в состав России

Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии новых территорий в состав РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили в пресс-службе комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

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«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно документу, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области принимаются в состав России, образуя новые субъекты — две республики и две области.

Ранее в воскресенье Конституционной суд одобрил пакет документов о вхождении четырех новых регионов в состав России. Как пояснили в КС, руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители Донецкой и Луганской народных республик — главами ДНР и ЛНР. Глава государства назначит временно исполняющих обязанности глав регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ. Проекты конституционных законов и договоры о ратификации новых территорий будут рассмотрены Госдумой в понедельник.

Референдумы на освобожденных территориях состоялись с 23 по 27 сентября. За присоединение к России проголосовало большинство жителей. Так, в ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября президент по итогам референдумов подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав РФ.

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