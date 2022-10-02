КС одобрил пакет документов о принятии освобожденных регионов в состав РФ

Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Постановления по каждой из четырех территорий опубликованы на сайте инстанции 2 октября.

Документы направляются на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

Как объяснил «Известиям» юрист Дени Смола, следующим этапом станет внесение договоров о принятии в состав РФ новых субъектов в Госдуму.

30 сентября глава государства после подведения итогов референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав Федерации.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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