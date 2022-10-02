Путин назначит врио глав новых регионов в течение десяти дней

Президент России Владимир Путин назначит временно исполняющих обязанности глав вошедших в состав РФ регионов в течение десяти дней. Об этом говорится в постановлениях, опубликованном в воскресенье, 2 сентября, на сайте Конституционного суда (КС) РФ.

«Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица», — указано в документах.

Ранее в воскресенье Конституционной суд одобрил пакет документов о вхождении четырех новых регионов в состав России. Как пояснили в КС, руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители Донецкой и Луганской народных республик — главами ДНР и ЛНР.

Проекты конституционных законов и договоры о ратификации новых территорий будут рассмотрены Госдумой в понедельник.

30 сентября глава государства по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав РФ.

В этот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после вхождения в состав России четырех регионов будет создан новый федеральный округ.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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