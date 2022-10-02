Реклама
Прямой эфир
Политика
Период по интеграции новых территорий с Россией продлится до 2026 года
Мир
Хакеры слили в сеть номер премьера Британии Трасс
Армия
На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков
Наука
В Египте обнаружили саркофаг хранителя сокровищ фараона Рамзеса II
Наука
Российские обсерватории обнаружили сближающийся с Землей астероид
Мир
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Политика
ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком
Армия
Авиация РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
Запорожская и Херсонская области сохранят названия в составе РФ
Мир
ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Общество
В Москве отозвано около 400 повесток после обращения работодателей
Сюжет:

Путин назначит врио глав новых регионов в течение десяти дней

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павед Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назначит временно исполняющих обязанности глав вошедших в состав РФ регионов в течение десяти дней. Об этом говорится в постановлениях, опубликованном в воскресенье, 2 сентября, на сайте Конституционного суда (КС) РФ.

«Каждый из нас от воссоединения ждет укрепления России и мира»
Александр Парецкий — о сгоревшей виолончели, гастролях по России, мобилизации музыкантов и руке Запада

«Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица», — указано в документах.

Ранее в воскресенье Конституционной суд одобрил пакет документов о вхождении четырех новых регионов в состав России. Как пояснили в КС, руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, руководители Донецкой и Луганской народных республик — главами ДНР и ЛНР.

Проекты конституционных законов и договоры о ратификации новых территорий будут рассмотрены Госдумой в понедельник.

30 сентября глава государства по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав РФ.

В этот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после вхождения в состав России четырех регионов будет создан новый федеральный округ.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022