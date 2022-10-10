Серия из десяти взрывов прогремела в небе над Херсоном

Не менее 10 взрывов было зафиксировано в понедельник, 10 октября, в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Предполагается, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения пока не поступало.

При этом следы от ракет в небе не просматриваются. Херсон регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

Накануне над городом прогремело четыре взрыва, причиной также могла стать работа ПВО.

7 октября в городе Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые попали в гражданский автобус. В результате обстрела пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

«Известия» опубликовали первые кадры с места обстрела. На них видно, что гражданский автобус превратился в груду металла. Также сильные повреждения получила фура, находившаяся рядом с автобусом.

27 сентября в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросу воссоединения регионов с Россией. По итогам голосования, в ходе которого большинство жителей этих районов высказались за, регионы были включены в состав РФ. 5 октября президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.