Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти

Число погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти. Об этом 7 октября сообщили в минздраве региона.

«Сегодня, 7 октября 2022 года, в 7 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали», — говорится в сообщении минздрава области в Telegram-канале.

Инцидент произошел ранее в этот день. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».