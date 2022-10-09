В Херсоне прогремели не менее четырех взрывов

В Херсоне прогремели четыре взрыва вечером 9 октября, предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Следов от применения ПВО в небе не видно, однако в городе были слышны взрывы. Официального подтверждения работы систем противовоздушной обороны пока не поступало.

Херсон регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

7 октября в городе вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые попали в гражданский автобус. В результате обстрела пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

«Известия» опубликовали первые кадры с места обстрела. На них видно, что гражданский автобус превратился в груду металла. Также сильные повреждения получила фура, находившаяся рядом с автобусом.

27 сентября в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросу воссоединения регионов с Россией. По итогам голосования, в ходе которого большинство жителей этих районов высказались «за», регионы были включены в состав РФ. 5 октября президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.