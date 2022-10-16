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Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном
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Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном

Стремоусов: надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены
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Фото: РИА Новости
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Надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области разрушены. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

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Он подчеркнул, что благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского «укронацисты были разбиты на херсонском направлении».

«Враг разбит, ночь прошла достаточно бодро для всех, кто зализывал раны. Для нас всё под контролем», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Днем ранее Стремоусов заявил, что российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, армия России полностью отразила попытку прорыва. Тогда же он отметил, что попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать на Херсонскую область бесперспективны. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем, сообщил он.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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