Стремоусов заявил о бесперспективности попыток наступления ВСУ на Херсон

Попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать на Херсонскую область бесперспективны. Об этом в субботу, 15 октября, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, всё стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

Стремоусов подчеркнул, что администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в регионы России во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины.

Ранее в этот день Стремоусов заявил, что ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области. По его словам, одно из направлений наступления противника — дорога Дудчаны – Берислав. При этом замглавы администрации региона подчеркнул, что российская армия готова отражать все украинские атаки и стоять до конца, так как Херсонская область — это полноценный субъект РФ.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

За день до этого источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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