Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активную фазу наступления в Херсонской области. Об этом в субботу, 15 октября, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Однако, по его словам, «это ничего не значит», так как 28 августа тоже была активная фаза наступления ВСУ в районе Посад-Покровского, которая была купирована российской армией. Стремоусов подчеркнул, что армия готова отражать все украинские атаки и стоять до конца, так как Херсонская область — это полноценный субъект РФ.

«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит. Херсон как областной центр для них основная задача», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

В своем Telegram-канале Стремоусов написал, что одно из направлений наступления противника — дорога Дудчаны – Берислав. Он отметил, что в Бериславе на данный момент тихо. По его словам, линия обороны работает, ситуация находится под контролем.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

За день до этого Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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