Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц призвал к отмене принципа единогласия при принятии решений в ЕС
Мир
Франция попросила США снизить цены на газ для Европы
Экономика
Путин вывел из-под экономических спецмер несколько международных банков развития
Экономика
ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более $10 тыс.
Мир
Орбан заявил о необходимости создания в Венгрии сильной армии
Мир
СМИ сообщили о двойной цене на румынское электричество для Молдавии
Общество
Теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом
Мир
СМИ сообщили о сворачивании в Британии программы для украинских беженцев
Мир
В США заявили о грозящей стране угрозе в связи с нехваткой призывников
Армия
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Спорт
Теннисист Рублев вышел в финал ATP
Мир
Эксперты предположили большие потери в рядах ВСУ из-за нарушения в работе Starlink
Сюжет:

ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области

Глава ВГА Стремоусов сообщил о провале наступления украинской армии в Херсонской области
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. Об этом сообщил 15 октября замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

Терзать удар: как российские войска применяют тактику активной обороны
Украинские формирования несут тяжелые потери в безуспешном наступлении

«Провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на бериславском направлении», — написал Стремоусов в Telegram-канале.

Замглавы ВГА также обратился к жителям правобережной части области и призвал их по возможности отойти от линии боевого соприкосновения.

Ранее в субботу официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время в районе населенных пунктов в Херсонской области российские военные отразили атаки украинской армии сразу в районе трех населенных пунктов.

Тогда же Стремоусов отметил, что попытки вооруженных сил Украины наступать на Херсонскую область бесперспективны. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем, сообщил он.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

За день до этого Стремоусов сообщил о том, что все атаки со стороны ВСУ в Херсонской области были отражены, на линии фронта без изменений. В тот же день источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022