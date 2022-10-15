Военные РФ сорвали десантную операцию ВСУ в районе ЗАЭС

Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 15 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, отмечено, что в районе Двуречного Харьковской области сорвана переправа тактической группы противника через реку Оскол, в результате чего было уничтожено более 30 украинских военных, а также четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

«В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами», — сообщил Конашенков.

Также в Минобороны добавили, что за прошедшие сутки ВСУ не вели наступательные действия на купянском направлении. В то же время в районе населенных пунктов в Херсонской области российские военные отразили атаки украинской армии сразу в районе трех населенных пунктов.

В свою очередь на краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР). Но в результате огневого поражения украинские подразделения были отброшены на исходные позиции. ВСУ потеряли до 60 украинских военных.

Ранее в субботу заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что попытки вооруженных сил Украины наступать на Херсонскую область бесперспективны. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем, сообщил он.

14 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ. То есть создать такую обстановку, когда исключались бы обстрелы, диверсии, иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар.

Тогда же руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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