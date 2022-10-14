Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС

Проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 14 октября заявил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Прибыл в Польшу на ночном поезде из Украины после недели интенсивных консультаций с Россией и Украиной. Подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», — рассказал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 13 октября, Гросси рассказал о том, что в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой достигнут прогресс в обсуждении вопроса создания зоны безопасности у ЗАЭС. В тот же день гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого глава МАГАТЭ прибыл в Москву. 11 октября президент России Владимир Путин заявил Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

Путин 5 октября поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Херсонской и Запорожской областях.