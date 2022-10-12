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Гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев для переговоров с Зеленским 13 октября

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Киев 13 октября для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен провести переговоры по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ 12 октября.

Миру атом: Путин заявил Гросси об открытости России к диалогу по ЗАЭС
На встрече с гендиректором МАГАТЭ президент подчеркнул, что эта сфера излишне политизирована

«На прошлой неделе Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, и завтра они снова встретятся там», — сообщили в МАГАТЭ.

В организации также уточнили что глава МАГАТЭ предложил создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, проведя переговоры на высоком уровне с Украиной и Российской Федерацией, направленные на согласование и введение такой зоны в кратчайшие сроки.

Ранее в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км. Он подчеркнул, что украинские диверсионные группы пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются.

11 октября президент России Владимир Путин заявил Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

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