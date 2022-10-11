Путин заявил Гросси о готовности России обсуждать ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент России Владимир Путин заявил 11 октября главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

«Мы очень рады вас видеть и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, может быть, даже вызывают у кого-то обеспокоенность, но у нас тоже. Например, все, что касается ситуации вокруг Запорожской АЭС», — отметил Путин.

В свою очередь Гросси сообщил, что он лично прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС.

Кроме того, глава государства констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».