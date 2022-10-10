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Темное пятно: как устроена энергосистема Украины

Доля ТЭС и ТЭЦ в последние годы поэтапно снижалась
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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История электрификации Украины неразрывно связана с советским прошлым. Электричество в села стали проводить с 1924 года, спустя 10 лет на Днепре построили первую гидростанцию. Однако с 1991 года Украина последовательно теряет свои мощности. Как выглядит структура электрогенерации на Украине сегодня, разбирались «Известия».

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В конце февраля Украина отключила свою энергосистему от России и Белоруссии — тестовое отключение было запланировано на 24–26 февраля. Три дня сеть работала в изолированном режиме, готовясь к синхронизации с энергообъединением европейских стран UCTE, а 16 марта Киев и Кишинев подключили к европейский энергосети ENTSO-E. Часть электроэнергии по ним Киев поставляет в Восточную Европу — Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.

Источники энергии

В 2021 году украинские атомные станции произвели 55% всего энергобаланса страны, ТЭС и ТЭЦ — 29,3%, ГЭС и ГАЭС — 6,7%. Еще около 8% пришлось на возобновляемые источники энергии. При этом, по данным статистики, с 1990 по 2019 год выработка электроэнергии страны сократилась почти в 2 раза, а начиная с февраля 2022 года — еще наполовину из-за закрытия производств и оттока беженцев.

К октябрю 2022 года энергетическое хозяйство Украины существенно сократилось — по подсчетам экспертов, минимум на 33%. Крупнейшая из четырех АЭС, Запорожская, вошла в состав России и была переведена в «спящий режим» из-за угрозы аварий. Кроме того, Киев лишился семи из 15 ТЭС, двух солнечных электростанций и трех из четырех ветряных — они расположены в ЛНР, ДНР и Запорожской области и также вошли в состав России. Из 21 ТЭЦ у Украины осталось 15, а также восемь ГЭС, три ГАЭС и пять солнечных электростанций.

Темное пятно
Бурштынская ТЭС

Бурштынская ТЭС

Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking

При этом три оставшиеся на Украине АЭС (на западе и на юге страны) вместе производят до 28% энергии — чуть больше, чем ушедшая в «спящий режим» Запорожская. Однако основные украинские потребители и крупнейшие электростанции находятся в центральных областях, а перетоки из регионов на запад ограничены.

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Доля ТЭС и ТЭЦ в выработке электроэнергии в последние годы поэтапно снижалась. Если еще в 2014 году на них приходилось до 49% всех поставок (и 42% на атомную), то в прошлом году выработка ТЭС едва превысила 29%.

Особняком стоит Бурштынская ТЭС, которую 20 лет назад отделили от объединенной энергосистемы Украины. В составе «Бурштынского острова» станция вырабатывала энергию на экспорт — в страны Восточной Европы, а на внутренний рынок ресурсы не поставляла. Так продолжалось до марта 2022 года, когда все электросети Украины были интегрированы с европейской ENTSO-E.

Основная задача встроенных в энергосистему Украины шести гидроэлектросанций Днепровского каскада — роль «пикового регулятора», распределение энергетических потребностей страны. Суммарно украинские ГЭС вырабатывают всего около 7% энергии.

Темное пятно
Днепровская ГЭС

Днепровская ГЭС

Фото: commons.wikimedia.org/Ольжич Мушинський
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На долю «зеленой» энергии Украины в 2021 году пришлось около 8% от общего объема. Что характерно, три из четырех «ветряков» стоят в Донецкой, Луганской и Запорожской областях и теперь принадлежат России. Там же находятся две солнечные станции. Еще пять СЭС распложены в Одесской области и продолжают работу в сетях Украины.

Потребители и экспорт

На долю промышленности приходится около 37% всей потребленной энергии, еще 29% покупают украинцы, а около 17% — коммерческий сектор. Остальное приходится на транспорт, сельское хозяйство и экспорт.

Отметим, что экспорт украинской энергии в Европу продолжился даже после массированных обстрелов 10 октября 2022 года. Ранее в июне Украина согласовала с ЕС поэтапное расширение возможностей для продажи электроэнергии при условии технического переоснащения систем.

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