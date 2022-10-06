Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС

В начале сентября последний работающий энергоблок Запорожской АЭС был отключен от сети на неопределенное время. В Энергодаре на этот шаг пошли из-за неутихающих обстрелов ВСУ и повреждений ЛЭП: постоянная смена нагрузки на реакторы и турбины грозила аварийной ситуацией. О том, чем знаменита ЗАЭС и какое значение она имеет сегодня для энергетики региона, — в материале «Известий».

Грозный соперник

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) — крупнейшая в Европе и одна из самых мощных в мире. Из действующих АЭС соперничать с ней могут только китайские Фуцин и Тяньваньская, южнокорейские Ханбит и Ханул, а также французская АЭС Гравлин.

ЗАЭС запустили в эксплуатацию в 1984 году, она состоит из шести энергоблоков типа ВВЭР-1000. С этого проекта началась серия строительства почти 20 реакторов — аналогичные энергоблоки были созданы для Балаковской, Хмельницкой, Ровенской, Крымской и Ростовской АЭС.

Благодаря современному оборудованию ЗАЭС строили с опережением сроков. К концу 1989 года сдали пятый из шести энергоблоков, однако из-за аварии на Чернобыльской АЭС строительство шестого реактора заморозили. Его запустили только в 1995 году после отмены на Украине моратория на возведение АЭС.

Затихший гигант Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Цифры и факты

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе;

в год вырабатывает до 40 млрд кВт·ч энергии;

состоит из шести энергоблоков суммарной мощностью 6000 МВт;

ЗАЭС находится всего в 70 км от Днепрогэса;

хранилище ядерных отходов на территории станции — главная цель обстрелов ВСУ.

Российское присутствие

С момента запуска и до февраля 2016 года все шесть реакторов АЭС обеспечивались ядерным топливом из России . Всего станция производила до 40% всей атомной электроэнергии Украины и обеспечивала порядка 20% энергобаланса страны.

С марта 2022 года она находилась под охраной российских сил в рамках спецоперации. С 5 октября 2022 года по итогам референдума Запорожская область вошла в состав Российской Федерации, и ЗАЭС окончательно перешла под российское управление — на баланс «Росатома». Для руководства станцией создано унитарное предприятие «Запорожская АЭС», которое возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

Затихший гигант Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Обстрелы ВСУ и реакция МАГАТЭ

Силы ВСУ с середины лета начали активно обстреливать Запорожскую АЭС, повредив инфраструктуру и вызвав обеспокоенность мирового сообщества. «Любая атака на атомную электростанцию — это самоубийство» , — заявлял генсек ООН Антониу Гутерриш.

После месяца обстрелов 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Она пробыла на станции шесть дней, при этом обстрелы территории в это время продолжались. Однако в резолюции МАГАТЭ от 15 сентября об этом не говорится. Там содержится лишь призыв к России вывести свои силы с ЗАЭС .

В ответ на доклад Владимир Путин заявил, что МАГАТЭ — это ответственная организация, которая, однако, находится под давлением США и европейских стран . Именно поэтому, по словам российского лидера, агентство не может сказать, что обстрелы ЗАЭС идут с украинской территории, хотя это «очевидная вещь».

Затихший гигант Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

«Грязная бомба» и риски затопления

На территории станции находится сухое хранилище отработанного ядерного топлива , которое построили в 2016 году после отказа от российского ядерного топлива. Вместимость хранилища — до 380 контейнеров, этого должно было хватить на 50 лет. По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, именно оно является главной целью ВСУ: попадание по хранилищу отходов ЗАЭС сравнимо с детонацией «грязной бомбы». Для катастрофы будет достаточно попадания даже одной ракеты.

Также 6 октября 2022 года Рогов заявил, что украинские спецслужбы выясняли у бывшего генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, выдержит ли ЗАЭС затопление .

ЗАЭС находится в 70 км от Днепрогэса, ниже по течению: их разделяет Каховское водохранилище. В случае диверсии на Днепрогэсе, которого сегодня опасаются в Энергодаре, основной удар придется именно на инфраструктуру атомной станции.

По мнению Рогова, ЗАЭС должна выдержать последствия такой диверсии, однако от подтопления эксплуатационные свойства станции могут пострадать. В итоге восстанавливать генерацию электроэнергии будет намного сложнее.

Затихший гигант Фото: Global Look Press/Dmitry Grigoriev

Запуск возможен

После двух месяцев обстрелов станция была полностью отключена от сети. При этом два энергоблока, № 5 и № 6, продолжают работать для нужд АЭС. Главный вопрос, когда удастся запустить электростанцию, остается открытым. По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, запуск возможен, однако нужны гарантии, что обстрелов со стороны ВСУ больше не будет.

Будущее станции