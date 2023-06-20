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Постпред России в Вене назвал полезным визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов: Гросси убедился, что ситуация на ЗАЭС находится под контролем
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Прошедший визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) был полезен как для самого агентства, так и для российской стороны. Об этом 20 июня сообщил постпред России в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям».

Так, по его словам, состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на станции. Хотя процесс задержали на сутки из-за того, что Украина не могла дать гарантии безопасности членам агентства.

«Проблема с ротацией была одной из первоначальных причин, почему Гросси решил лично возглавить ротационный процесс. Не по нашей вине, раз за разом происходили сбои. В этот раз их удалось преодолеть, хотя не без труда. Хотя дата ротации была согласована, украинская сторона всё время ставила эту дату под вопрос, и в конечном счете ротация задержалась на сутки, потому что украинская сторона не была готова дать надлежащие гарантии безопасности для международной миссии», — сказал Ульянов.

Также постпред России в Вене отметил, что Гросси лично убедился в том, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) запасов воды, необходимой для охлаждения реакторов, достаточно.

«Он смог лично убедиться в том, что ситуация находится под контролем, запасов воды, необходимой для охлаждения реакторов, достаточно. Он признал, что администрация и персонал станции реагировали на эту ситуацию очень профессионально, быстро и успешно. Ситуация под контролем, стабильна, воды хватит на достаточно продолжительный срок, на несколько месяцев. Персонал станции работает над тем, чтобы эту проблему окончательно закрыть. Все эти вещи Гросси опубликовал в своих сводках по итогам поездки», — сказал он.

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15 июня делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный. Он отметил, что работы насосов не требуется.

Гендиректор агентства также рассказал, что осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна, где несколько дней назад были обнаружены осколки снаряда гаубицы М777 производства США, числящиеся на вооружении украинской армии. По его словам, специалисты миссии обнаружили как минимум три поврежденных участка труб, по которым проходит техническая вода для охлаждения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, в том числе внутри самих реакторов.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 м до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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