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Экс-советник Пентагона рассказал о планах Киева взорвать Запорожскую АЭС

Экс-советник Пентагона Рикардс подтвердил планы Киева о взрыве Запорожской АЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Украинские власти действительно могут отдать приказ взорвать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под флагом России, тем самым подставив Москву. Об этом 27 июня предупредил выступил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

«Существует вероятность того, что всё более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС под чужим флагом», — отметил он.

По его словам, если ЗАЭС будет взорвана, радиацией будут заражены в том числе и страны, входящие в состав НАТО — Румыния, Польша и Словакия. А поскольку Киев намерен выдать это преступление за совершенное якобы Россией, этот факт будет расценен как нападение на Североатлантической альянс, что может привести к прямому конфликту между Москвой и НАТО.

Рикардс отмечает, что на счету Киева уже есть совершенные акты экологического терроризма. Поэтому сомнений в том, что Украина способна пойти и на подрыв АЭС, не возникает, считает он.

Как добавил бывший советник ЦРУ, у немецкой разведки есть достоверные данные, что ответственность за разрушение газопровода «Северный поток – 2» несет именно Украина. Также он указал на возможное участие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подрыве Каховской ГЭС, что привело к экологической катастрофе.

«Так что, если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», — резюмировал он.

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Ранее, 24 июня, разведчик США в отставке Скотт Риттер также выразил мнение, что военные Украины попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС. По словам Риттера, киевский режим способен осуществлять «ужасающие акты экологического терроризма» для изменения хода конфликта на фоне неудач ВСУ.

26 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, заявил что свидетельств возможной угрозы подрыва Запорожской ЗАЭС с российской стороны, как утверждает Киев, в США не видят.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом утверждения Украины и других западных стран о том, что Россия якобы собирается подорвать ЗАЭС. Он отметил, что подобные заявления уже стали «затасканной угрозой», которая многократно всплывает в медийном пространстве.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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