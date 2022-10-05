Власти заявили о готовности запустить ЗАЭС при отсутствии обстрелов

Запустить Запорожскую АЭС технически возможно, однако российской стороне необходимы гарантии, что обстрелов по станции со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не будет. Об этом 5 октября заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Что касается запуска станции, хоть инфрастуктура станции в значительной степени повреждена, но запустить станцию не представляется труда. Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий также отметил, что технический запуск может обеспечить стабильную работу станции.

27 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о новых обстрелах на ЗАЭС. Генеральный директор агенства Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для станции. Он отметил, что обстрелы были произведены впервые после нескольких дней затишья, что свидетельствует о нестабильности общей ситуации.

21 сентября на полях Генассамблеи ООН глава организации сообщил о начале переговоров МАГАТЭ с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, обе стороны заинтересованы в разрешении ситуации.

Ранее, 15 сентября, совет МАГАТЭ принял резолюцию, в которой содержится призыв к России вывести свои силы с ЗАЭС. При этом в документе не говорится о систематических обстрелах станции украинской стороной.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что МАГАТЭ — это ответственная организация. Он отметил, что доверяет отчету агентства, но МАГАТЭ находится под давлением США и европейских стран. Именно поэтому, по словам российского лидера, агентство не может сказать, что обстрелы ЗАЭС идут с украинской территории, хотя это «очевидная вещь».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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