Российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. Уход российских Вооруженных сил (ВС) может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций, о чем в четверг, 11 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим — мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться. Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — приводятся слова дипломата в стенограмме, опубликованной на сайте российского постпредства.

В этот же день он сообщил, что Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской ЗАЭС, то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану.

В рамках того же выступления Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

11 августа, в день заседания Совбеза, артиллерия ВФУ в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».