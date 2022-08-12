Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС оценили возможность смягчения санкций против экспорта продовольствия РФ
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 28 градусов тепла 12 августа
Экономика
Две трети россиян хотят сделать ремонт жилья менее чем за 1 млн рублей
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил
Общество
Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза
Мир
В Германии будут судить экс-офицера по обвинению в шпионаже в пользу России
Мир
Иранскую сделку могут восстановить уже на следующей неделе
Мир
Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС
Экономика
В России возобновились официальные поставки смартфонов
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках
Сюжет:

Небензя предупредил о чудовищной провокации Киева в случае ухода ВС РФ с Запорожской АЭС

Постпред РФ Небензя: если российские военные покинут ЗАЭС, Киев может устроить чудовищную провокацию
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. Уход российских Вооруженных сил (ВС) может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций, о чем в четверг, 11 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим — мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться. Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — приводятся слова дипломата в стенограмме, опубликованной на сайте российского постпредства.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

В этот же день он сообщил, что Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской ЗАЭС, то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану.

В рамках того же выступления Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

11 августа, в день заседания Совбеза, артиллерия ВФУ в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022