Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Запорожскую АЭС, сообщили 8 августа в Минобороны РФ. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции. В российском военном ведомстве назвали обстрел «новым актом ядерного терроризма» . Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности. В этот же день в России заявили, что после серии высокоточных ударов утратило боеспособность украинское нацформирование «Кракен».

Акт ядерного терроризма

В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что 7 августа около 12 часов 40 минут украинскими формированиями 44-й артиллерийской бригады была обстреляна Запорожская АЭС. Огонь велся с противоположного берега Каховского водохранилища из района города Марганец. В российском военном ведомстве произошедшее назвали «новым актом ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС» с целью создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

Ядерный срыв Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии, — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве также сообщили, что прибывшим пожарным расчетам удалось ликвидировать задымление. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт.

Запорожская АЭС не раз обстреливалась ВФУ. Так, например, 5 августа украинские формирования трижды наносили артиллерийские удары по территории станции и Энергодару. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4, а на водородной станции произошло факельное возгорание .

Обстрелы Запорожской АЭС — это попытка использовать ядерный объект в качестве оружия массового поражения , сказал «Известиям» бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Речь идет о попытке украинской армии превратить атомную станцию в источник ядерного загрязнения, — считает эксперт. — Все удары наносятся целенаправленно и осознано. Украинский президент Зеленский еще до начала специальной военной операции говорил, что они хотят получить так называемую «грязную» атомную бомбу. Они ее не сделали, но идут к той же цели, правда, используя другие методы. Источником заражения местности может стать АЭС, если на ней произойдет серьезная авария. А такие обстрелы могут привести к ядерному взрыву.

Ядерный срыв Вид на Запорожскую АЭС в городе Энергодар, Запорожской области Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Сергей Орджоникидзе отметил, что ООН И МАГАТЭ недостаточно активно реагируют на эти обстрелы.

— В ООН были обращения, — напомнил он. — Но они пока ничего толком не сделали. МАГАТЭ должно было сразу жестко отреагировать и принять действенные меры, но такого мы пока тоже не видим. В данной ситуации, наверное, лучше всего будет остановить АЭС.

Больше всего от атомного ЧП пострадают обычные люди, заметил эксперт.

— А это, как ни странно, граждане Украины, — подчеркнул Сергей Орджоникидзе. — Видимо, украинские власти думают, что ядерным взрывом или инцидентом можно остановить специальную военную операцию. Но военные всегда имеют больше возможностей защититься от взрыва или радиации, чем обычные люди.

Слабый «Кракен»

Вооруженные силы России 8 августа продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины, в результате которых противник несет большие потери.

— В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, — заявил Игорь Конашенков.

Ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВФУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники.

Ядерный срыв Военнослужащие в кабине пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М» Вооруженных сил России Фото: РИА Новости

В районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВФУ.

Кроме того, в результате точечных ударов ракетных войск и ВКС России по пунктам временной дислокации украинских националистов, а также массовых потерь и дезертирства наемников, нацформирование «Кракен» утратило боеспособность. Командование пытается срочно восполнить потери за счет жителей Харькова.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВФУ «Соледар» и 63-й механизированной бригады, пять складов боеприпасов, а также склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад и 117 районов сосредоточения войск , рассказали в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы разбита батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», батарея самоходных артиллерийских установок «Акация», боевые машины американских РСЗО «Хаймарс», три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях.

Российские ПВО за сутки сбили семь беспилотных летательных аппаратов, три баллистические ракеты «Точка-У» и 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

ВФУ минируют мосты

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 8 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Красноторке (ДНР) в частных домах на улицах Красноторская и Кржижановского ВФУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огонь. При этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, используя их в качестве «живого щита».

В Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы № 16 дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебных размещена бронетехника, эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.

В Артемовске (ДНР) во дворах жилых домов на улице Благовещенская оборудованы позиции артиллерии и минометов. Местным жителям ВФУ не дают возможность покинуть свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

В Мирнограде (ДНР) в здании школы № 1 подразделения ВФУ разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру выставили блокпосты, подходы к учреждению заминировали.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что в селе Васиновка Запорожской области ВФУ заминировали автомобильный мост через реку Жеребец. Его планируют взорвать и обвинить российские Вооруженные силы в уничтожении транспортной инфраструктуры.

Саперы обеспечат прорыв

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Командир ремонтного взвода старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней проведения специальной военной операции ремонтирует и восстанавливает системы вооружения и военную технику, получившую повреждения в ходе боевых действий. Ему удалось вернуть в строй более ста единиц — автомобили Урал и КамАЗ, а также многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ. Кроме того, он обучил новым методам десять высококвалифицированных специалистов-ремонтников, отметили в Минобороны РФ.

Ядерный срыв Работа отдельного ремонтно-восстановительного батальона Южного военного округа в зоне проведения спецоперации ВС РФ Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Заместитель командира взвода инженерно-саперного подразделения старший сержант Антон Мансуровский c первых дней СВО проводит инженерную разведку. В одном из боев Антон сумел разрушить оборонительные объекты боевиков, обезвредить более двух десятков мин и уничтожить пулеметную точку вместе с ее расчетом , а затем поразить из штатного оружия автомобиль националистов с личным составом.

— Профессиональные навыки Антона Мансуровского, его мужество и отвага способствовали стремительному наступлению и продвижению подразделений российских Воздушно-десантных войск, а также выполнению ими боевой задачи по захвату важного рубежа, — рассказали в военном ведомстве.