Атомную частично: артобстрел ВФУ повредил Запорожскую АЭС

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 5 августа трижды наносили артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции и Энергодару. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. На водородной станции произошло факельное возгорание. По данным Минобороны РФ, избежать радиационной аварии удалось лишь чудом. В этот же день в Харьковской области ВФУ и иностранные наемники открыли огонь по местным жителям, которые не хотели пускать их на постой. В итоге девять человек получили ранения. Эксперты отмечают, что люди устали от боевых действий, поэтому эксцессов со стрельбой при размещении войск в жилых домах ВФУ не избежать.

Атака на Запорожскую АЭС

В пятницу, 5 августа, с 16:20 до 17:24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар. В общей сложности было выпущено 20 152-миллиметровых снарядов , сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, обстрелы велись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВФУ с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища , контролируемого украинской армией.

— В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствуют электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами, — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атомную частично Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

По его словам, по счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию. В противном случае не удалось бы избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции .

— Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма, — заявил Игорь Конашенков.

Также он предупредил, что в случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим.

Стрельба у дома

В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВФУ. Командование этого соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии, сообщили в российском военном ведомстве.

— Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести , — уточнил Игорь Конашенков.

Судить об отношениях мирных жителей в неосвобожденных районах ДНР или восточных областях Украины очень сложно, не находясь там и не зная всех обстоятельств, но определенные выводы все-таки можно сделать, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Атомную частично Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— Безусловно, само присутствие иностранных наемников, очень не нравится местным жителям, — уверен эксперт. — Они отлично понимают, что это люди, которые, как это цинично ни прозвучит, приехали поохотиться на других людей. Они понимают, что наемники не испытывают человеческих чувств по отношению к ним. Конечно, они боятся пускать их на постой, потому что ждут от них беспредела и даже насилия. При этом обычные люди хорошо понимают, что, если у них в доме и округе поселится много наемников и будут оборудованы огневые позиции, появляется вероятность, что к ним прилетит снаряд.

Также, по мнению эксперта, начинает сказываться общая усталость от боевых действий.

— На простых людей ложится очень тяжелое, прежде всего психологическое бремя. По этой причине всё, что связано с боями, вызывает отторжение. В такой обстановке новые протесты неизбежны, — считает Владислав Шурыгин.

В этот же день группировка войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России освободила поселок Гладосово, сообщили 5 августа в штабе территориальной обороны ДНР. Он расположен между Горловкой и Артемовском (Бахмутом).

Всего с начала специальной военной операции на территории ДНР освобождено 266 населенных пунктов.

По пунктам

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области , — заявил Игорь Конашенков.

Уничтожено до 150 националистов, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» и семь беспилотных летательных аппаратов, рассказали в военном ведомстве.

Атомную частично Фото: Министерство обороны РФ

Российская оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады, 54-й механизированной бригады , два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пункт временной дислокации формирования националистов и 182 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях и взвод РСЗО «Град».

Подразделения ПВО России за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов, три снаряда реактивных систем залпового огня и три баллистические ракеты «Точка-У».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Съемки требуют жертв

Руководство Украины продолжает готовить и проводить провокации для последующей дискредитации российских Вооруженных сил, заявил 5 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Так, 30 июля в город Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65-я мотопехотная бригада ВФУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъемки артиллерийских ударов, на нанесение которых хотели спровоцировать российскую армию.

— В ночь с 30 на 31 июля из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации, — сообщил Михаил Мизинцев.

Атомную частично: Фрагмент снаряда РСЗО Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

По его словам, российской армией ответный огонь не открывался.

— Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации, — сообщил генерал.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях.

В Артемовске (ДНР) во дворах жилых домов на улице Садовая ВФУ разместили крупнокалиберные минометы, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил. При этом местные жители из квартир не эвакуированы и используются в качестве живого щита.

В Николаеве военнослужащие ВФУ оборудовали опорный пункт в школе №36, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили бронетехнику и артиллерию . Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

В селе Иверское (ДНР) в доме культуры дислоцируются подразделения территориальной обороны и ВФУ, развернуты блокпосты и огневые точки , подходы к зданию заминированы, но местное население об этом не уведомлено.

На минных полях

В Минобороны РФ 5 августа рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России и 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

С первых дней специальной военной операции старшина Хайдар Тимганов выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск.

Атомную частично Фото: РИА Новости

В одной из инженерных разведок Хайдар обнаружил и обезвредил девять растяжек и обнаружил позиции двух минометных расчетов противника . Тимганов оперативно передал их координаты командованию, благодаря чему по позициям противника был нанесен артиллерийский удар.

Своими действиями Хайдар Тимганов обеспечил оперативное продвижение войск и успешное выполнение ими боевых задач, подчеркнули в Минобороны.

Инженерно-разведывательная группа старшего лейтенанта Кирилла Макарова обнаружила и обезвредила более 10 самодельных взрывных устройств и более 15 противотанковых мин , установленных противником.

— Благодаря решительным действиям старшего лейтенанта Кирилла Макарова, а также высокому профессионализму его подчиненных, группе удалось обеспечить оперативное продвижение войск и успешное выполнение ими боевых задач, — отметили в военном ведомстве.