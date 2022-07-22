Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН

Российская сторона рассчитывает, что ответственное выполнение мер, предусмотренных подписанными в Стамбуле соглашениями, станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности . Об этом 22 июля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Итогом встреч в Турции стали два документа : меморандум о взаимодействии между Россией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, а также договор о вывозе украинского зерна из черноморских портов . Причем в основе последнего документа — алгоритм, предложенный Россией. Коммерческие суда, которые будут следовать по коридору в Черном море, станут досматривать, провоз оружия на них запрещен. Безопасность в территориальных водах Украины должен обеспечивать Киев . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, договоренность по зерну имеет большое значение для всего мира. Как подписывались соглашения между Россией и Украиной и когда пойдут первые суда с зерном — в материале «Известий» .

Поочередно и зеркально

Примерно в 17 часов по Москве российское Минобороны сообщило: глава ведомства Сергей Шойгу встретился с Генеральным секретарем ООН. При этом Антониу Гутерриш признался, что рад видеть Сергея Шойгу , и отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности, в Закавказье.

— Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна , — сказал генсек ООН.

Речь идет о меморандуме о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок его действия составит три года . С российской стороны документ подписал первый зампред правительства Андрей Белоусов. Уже после встречи Сергей Шойгу сделал официальное заявление.

Свобода вывоза Подписание соглашения о разблокировании экспорта зерна с Украины. На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: ТАСС/EPA

— Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, — сообщил глава Минобороны России. — Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет . Первый документ — меморандум — предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Основу последнего составляет предложенный Россией алгоритм , предусматривающий в том числе морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

Также Сергей Шойгу подтвердил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Его представители будут организовывать мероприятия по досмотру судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции. Это необходимо, чтобы не допустить провоз вооружения и боеприпасов Киеву, а также исключить какие бы то ни было провокации . Причем досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море. Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев .

Заключительная встреча, на которой были подписаны соглашения, не стала неожиданностью, поскольку накануне ее уже анонсировала Анкара. Россию и Турцию представляли главы военных ведомств, а Украину — министр инфраструктуры. Стороны подписывали документ поочередно и зеркально . Сначала это сделали Украина с Турцией и ООН. Аналогичный документ с Анкарой и Организацией Объединенных Наций подписала Россия.

Устранить препятствия

Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что подписание этих документов стало возможным благодаря активной посреднической роли Турции и ООН.

— Рассчитываем на то, что ответственное выполнение предусмотренных документами мер станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности , — заявил Сергей Шойгу.

Итоги встречи в Стамбуле прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что стараниями российской делегации удалось сохранить комплексный, деполитизированный характер «пакетной» договоренности, «тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам — импортерам продовольствия ».

Свобода вывоза Подписание соглашения о разблокировании экспорта зерна с Украины Фото: REUTERS

Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере, подчеркнул шеф российской дипломатии, добавив, что «использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр неприемлемо и бесчеловечно».

Как пояснил Сергей Лавров, главная задача меморандума — обеспечить транспарентные и беспрепятственные поставки на мировые рынки российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства . В целом же глава МИДа отметил, что речь идет о том, чтобы устранить барьеры, которые США и ЕС создали в сферах финансов, страхования и логистики. Также цель документа — добиться конкретных исключений в действиях ограничительных мер, введенных против нашей страны.

Договоренность по зерну имеет большое значение для всего мира , а не только для России и Украины, считает глава турецкого центра стратегических исследований SAGEDER Юнус Эмре Канат.

К политическому диалогу

Ориентируясь на прогресс в зерновом вопросе, Россия и Украина могут двигаться дальше вперед уже по линии политического диалога , полагает эксперт. По его мнению, не исключено, что Турция предложит провести второй саммит в Анталье на уровне глав МИД России и Украины — первый проходил 9–10 марта.

— Турция может организовать и переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским . Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент — лидер, который имеет самый высокий уровень общения и координации с обеими сторонами. Это приняли все европейские лидеры, а также президент США Джо Байден, — отметил Юнус Эмре Канат.

При этом не все эксперты видят предпосылки к возвращению РФ и Украины к политическим переговорам , прекратившимся в апреле.

— Да, был и есть скепсис. Даже представители ООН говорили, что вопрос с вывозом зерновых решается, но они не видят движения вперед между Россией и Украиной именно в плане перемирия . Но, как мне кажется, это движение двух сторон друг к другу в вопросах зерна всё же стоит оценивать положительно, — сказал «Известиям» журналист, автор Telegram-канала «‎Повестка дня Турции»‎ Яшар Ниязбаев.

Свобода вывоза Фото: REUTERS

Интерес Анкары к посредничеству связан прежде всего с попыткой страны повысить свою репутацию на международной арене, пояснил он.

— Турция оказалась идеальным посредником, поскольку это страна, которая имеет диалог и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и при этом Турция — страна НАТО. Анкара смогла найти точки соприкосновения в противоречивых вопросах между Украиной и Россией, для Турции это тоже победа — политическая, гуманитарная, репутационная , — уточнил эксперт.