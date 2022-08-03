Плановый обход: в ДНР освобождены шесть поселков и Углегорская ТЭС

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последнее время освобождены шесть населенных пунктов, взята под контроль крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция, заявил 2 августа министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, освобождение территории ДНР идет планово. За минувший месяц сбито 34 самолета противника, уничтожены более 30 американских гаубиц М777, пусковые установки комплексов HIMARS и Harpoon. Эксперты отмечают, что наступление в Донбассе успешно продолжится, а ключевой целью, судя по всему, становится освобождение Соледара и Бахмута, что позволит ударить в тыл крупной группировке противника в Авдеевке.

План в действии

Вооруженные силы РФ продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, сообщил 2 августа на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

— После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3600 МВт, — заявил Сергей Шойгу.

По его словам, только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе иностранного производства.

— Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун». А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, — сказал глава военного ведомства.

в ДНР освобождены шесть поселков и Углегорская ТЭС Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Только за последние две недели украинские формирования лишились 396 комплексов Javelin и NLAW, 125 ПЗРК типа Stinger, отметил Сергей Шойгу.

— В ДНР сейчас наметились успехи и на других направлениях, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Военным республики удалось занять часть поселка Пески у окраины Донецка. Выстроенный там мощный укрепрайон ВФУ оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Полная зачистка Песков будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

Следующим важнейшим направлением станет Авдеевское, предположил эксперт.

— Без взятия Авдеевки невозможно прекратить беспорядочные обстрелы Донецка ствольной артиллерией украинских вооруженных формирований, — объяснил он. — Скорее всего, его не будут штурмовать в лоб, через наиболее укрепленные районы обороны. Здесь пригодятся успехи на «Донбасской дуге», в районе Соледара и Бахмута. После их освобождения союзная группировка сможет ударить этому сильному укрепрайону в тыл и под угрозой окружения заставить ВФУ покинуть его, как это было сделано в Северодонецке и Лисичанске.

Дезертиры бегут в Конотоп

Вооруженные силы России во вторник продолжили наносить удары по военной инфраструктуре на территории Украины.

— В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударом ВКС России по пункту временной дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники.

Также Игорь Конашенков сообщил, что в Мерефе и Чугуеве Харьковской области ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВФУ и большое количество военной техники. В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где их разоружили и признали дезертирами.

в ДНР освобождены шесть поселков и Углегорская ТЭС Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВФУ в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу своих же войск и был практически полностью уничтожен.

Российская оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВФУ, в том числе 36-й бригады морской пехоты, 92-й механизированной бригады, семь складов боеприпасов и 142 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт», четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях.

Подразделения ПВО России за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов и два реактивных снаряда РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Мирные жители под огнем ВФУ

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 2 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Славянске (ДНР) в зданиях техникума Луганского национального аграрного университета на улице Свободы ВФУ оборудован опорный пункт. На подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и огневые точки. При этом эвакуация мирного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.

В Харькове во дворце спорта на проспекте Петра Григоренко сосредоточены подразделения ВФУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом не уведомлено.

в ДНР освобождены шесть поселков и Углегорская ТЭС Фото: REUTERS/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

В Днепре на территории техникума железнодорожного транспорта на проспекте Пушкина ВФУ разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО.

В Одессе в жилых домах на улице Спартаковская территориальная оборона оборудовала огневые позиции ПЗРК.

— Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита, — сообщил Михаил Мизинцев.

Также генерал-полковник рассказал, что в Херсонской области ВФУ проведена очередная кровавая провокация.

— На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ, — сообщил он.

Спасти боевых товарищей

В Минобороны РФ рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России, 1-го и 2-го армейских корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Сержант Артем Лукьянченко в составе головного дозора обеспечивал безопасность передвижения колонны десантников, когда обнаружил украинскую засаду. Он доложил командованию о противнике и вместе с боевыми товарищами начал атаку.

— Благодаря грамотно выстроенной Артемом Лукьянченко системы огня с учетом особенностей местности группа националистов была уничтожена, что позволило колонне БТГ своевременно прибыть в заданный район, — рассказали в Минобороны.

В ходе боя противник поджег одну из боевых машин десанта. Артем эвакуировал экипаж из горящей БМД и оказал раненым первую медпомощь, отметили в военном ведомстве.

в ДНР освобождены шесть поселков и Углегорская ТЭС Фото: ТАСС/Александр Река

Начальник штаба пехотного батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР майор Павел Максимов служит с 2014 года. Начинал в артиллерии, затем был занят штабной работой, после вышел на пенсию. С первых дней СВО Павел вернулся на службу в должности начальника штаба пехотного батальона, состоящего из резервистов.

Подразделение принимало участие в освобождении населенных пунктов ЛНР, находившихся под контролем ВФУ, в том числе Светлодарска.

Во время боя за Углегорскую ТЭС подчиненные Павла Максимова уничтожили несколько единиц вражеской боевой техники и большое количество националистов.

Фельдшер медицинского отряда 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Максим Перов ранее был заведующим стоматологическим отделением городской больницы. Начал служить в Херсоне на блокпостах при въезде в город. Он не раз оказывал первую помощь раненым.