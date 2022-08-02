В траве у дома: как украинские военные терроризируют мирное население Донбасса

За последние два месяца число потерь среди гражданского населения Донбасса увеличилось вдвое. Ключевая причина — использование украинской армией тяжелого вооружения НАТО — 155-мм артустановок и ракетных комплексов HIMARS. Впрочем, к новым видам оружия украинцы добавляют и новые методы борьбы с населением ДНР — в последние дни над Донецком, Макеевкой и Горловкой разбрасывают противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток»: города усеяны тысячами снарядов, которые калечат гражданских . «Огонь теперь не только с неба, но и под ногами, и от него не спрятаться и не укрыться», — говорят о превращении своих районов в минные поля жители. Об этих и других видах террора против мирного населения — в материале «Известий» .

Ковер из мин

«Террор» — не громкое слово, а фиксирование факта. Основная часть жертв 155-мм натовских снарядов — мирные люди, которых обстрел застал в квартире, во дворе дома, по дороге на работу . Что касается ПФМ-1 — то они запрещены Женевской конвенцией, и тем не менее ВСУ варварски применяют их в Донбассе и останавливаться, видимо, не собираются. Первые разбросы «Лепестков» с помощью РСЗО «Ураган» были выполнены украинскими военными две недели назад в Ясиноватой. А с 28 июля ими обсыпают Донецко-Горловскую агломерацию каждый день.

28–29 июля несколько тысяч «Лепестков» были выпущены по окраинам Донецка — Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам. Город в те дни оцепенел: как передвигаться? А вечером? А дети? А если нечаянно ступишь в сторону от дорожки? Мины — миниатюрные, легко умещаемые в ладони, почти неотличимые от обычных листьев — лежали россыпями (и продолжают) на тротуарах, на огородах, на крылечках частных домов, у магазинов, на спортивных площадках и еще больше — бесчисленно — в траве , где их не обнаружить, где они могут оставаться неделями, дожидаясь пока на них наступят.

о городах, усеянных тысячами снарядов Предупреждающее обозначение на улицах Донецка Фото: РИА Новости

В первый же день появился снимок раненого мужчины на операционном столе — оторванная пятка, острые куски ломаных костей и свисающие клочья. Для детонации мины достаточно веса всего в 5 кг. У взрослого она отрывает ступню, у маленького ребенка — ногу. По словам врачей, во время лечения после такого ранения нередко приходится ампутировать ногу едва ли не до самого колена, избегая осложнений.

30 июля с наступлением темноты ВСУ «Лепестками» обстреляли центр Донецка — мины устлали самые людные магистрали — улицы Университетскую, Щорса, Богдана Хмельницкого, Мира. А также одну из главных достопримечательностей города — парк кованых фигур, место отдыха родителей с детьми . И еще огромный парк возле стадиона «Донбасс Арена». В течение первых пары часов на минах на дорогах подорвались несколько легковых машин. На место сразу прибыли пешие саперы. Мин, однако, было так много, а ситуация настолько пугающей, что к ним на помощь приехал танк, который принялся утюжить гусеницами участки, где ПФМ-1 устилали землю ковром.

Первые жертвы

За трое суток, по информации МЧС, удалось утилизировать около 600 сброшенных взрывсредств. Однако на следующий день ВСУ рассыпали над городом новую порцию — еще несколько тысяч «Лепестков» . Появились сообщения о четверых пострадавших гражданских.

31 июля пришло сообщение, что при разминировании подорвался сапер: мужчине оторвало ступню, он контужен (что, увы, отчасти предсказуемо: среди ребят-саперов немало новобранцев, прошедших короткое обучение). В этот же день на улицу Университетскую — по причине того, что все мины просто невозможно собрать вручную, — прибыла роботизированная установка «Уран-6», которая утилизировала снаряды на месте. В это же время рядом обливали деревья из шлангов: много «Лепестков» при обстреле упало на ветви, застряло в кронах, грозя рано или поздно упасть на землю или на головы людей.

о городах, усеянных тысячами снарядов Фото: РИА Новости

В интернете тем временем появились видео, как дончане — в первую очередь молодые люди — пробуют самостоятельно ликвидировать пэфээмки , попавшие к ним во двор (что, к слову, категорически запрещено). С помощью кирпичей, автомобильных покрышек, палок. Картины впечатляющие: удар — тяжелый разрыв — клубы дыма — оглушенные «саперы». Социальные сети Донецка параллельно наполнились комментариями к этим и другим видео со стороны украинских «доброжелателей», которые откровенно злорадствовали по поводу происходящего в ДНР: «Это еще лепесточки, ждите ягодки!»

1 августа представительство ДНР в СЦКК опубликовало в Сети интерактивную карту «минной опасности», где указало очаги скоплений ПФМ-1 — в Донецке таких зон насчиталось два десятка. При этом, вероятно, карту придется дополнять — в этот же день ВСУ сбросили на республиканскую столицу еще одну порцию «Лепестков» — на Куйбышевский район. С утра также продолжали приходить вести о новых подрывах.

Огненные капли с неба

Как рассказал «Известиям» руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал Руслан Якубов, до начала применения украинской армией натовского оружия — с 17 февраля по 28 мая — среднесуточные коэффициенты потерь среди гражданских лиц в Донецкой Республике составляли 1,24 погибшего и 5,8 раненого . То есть ежесуточно погибал один человек, раненых было 5–6. А с 29 мая и по настоящий день эти цифры составляют уже 2,5 и 11,7 соответственно (почти 12 раненых каждый день!).

Отметим, что впервые применять 155-мм артиллерию начали 29 мая. И на данный момент зафиксировано уже более полутысячи эпизодов их использования. Получают ранение или умирают от этого боеприпаса люди в Донбассе каждый день. Последний случай — гибель 70-летней женщины в Донецке.

о городах, усеянных тысячами снарядов Разминирование улиц Донецка Фото: РИА Новости

А 4 июля впервые зафиксирован факт применения американской реактивной системы залпового огня М-142 HIMARS. Результатами ударов этих РСЗО по ДНР стали гибель 10 июля в Шахтерском районе трех волонтеро в донецкой общественной организации «Молодая Республика» (четыре человека числятся пропавшими без вести), а также ранение восьми охранников СИЗО в Еленовке, где после прилета американской ракеты убиты 53 украинских военнопленных, 75 пострадали .

Среди других «новшеств», которые с недавнего времени использует украинская армия при ударах по Донецку, — зажигательные снаряды с магнием, которые при пуске напоминают повисшую в небе люстру . За последние 10 дней их выпускали дважды — по центру города, а также по Петровскому району. Поражающий фактор такого снаряда — тепловая энергия: горящие капли магния имеют температуру до 2700 градусов и легко прожигают металл и любой строительный материал . А основным объектом поражения, учитывая, что запускают их над всё теми же кварталами с плотной застройкой, оказываются простые мирные люди.

Сергей Прудников, Донецк