Минный труд: в Донецке обезвреживают смертоносные «Лепестки»

В Донецке ликвидируют последствия дистанционной установки мин ПФМ-1 «Лепесток» украинскими формированиями. Минирование центра города и еще нескольких районов ВФУ провели РСЗО «Ураган» с помощью специальных ракет, которые забросали город противопехотными боеприпасами. Мина ПФМ-1 очень коварна. «Лепесток» малозаметен — он умещается на ладони, а из-за формы и пластикового корпуса неподготовленному человеку трудно заподозрить в нем опасный предмет. Эксперты отмечают, что такое минирование относится к террористическим методам ведения войны.

«Лепестки» на улицах

В субботу и воскресенье дистанционному минированию подверглось сразу несколько районов Донецка. «Лепестки» были разбросаны и над центром города. В частности, они были обнаружены на пересечении проспекта Ватутина и улицы Университетской. Работы по разминированию начинаются после сообщений о нахождении опасных боеприпасов. Например, саперы международного противоминного центра Минобороны РФ 31 июля практически сразу начали разминирование на Университетской улице. По предварительным данным, там было обнаружено более 50 «Лепестков».

Минный труд Противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» у проезжей части, Донецк Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

К вечеру 31 июля стало известно о трех раненных, подорвавшихся на этих минах в Донецке. Есть информация, что ПФМ-1 разбрасывают над Макеевкой и Ясиноватой.

ВФУ минируют города с помощью специальных кассетных реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Такие боеприпасы раскрываются на высоте, разбрасывая ПФМ-1 на большой территории.

Сами мины малозаметны и взрываются, если на них наступить. Поперечник изделия не превышает 120 мм, масса — всего 80 г. Заметить его очень трудно — особенно, в траве. Кроме того, люди, незнакомые с боеприпасом, из-за пластикового корпуса могут не идентифицировать его как взрывоопасный предмет. Как правило, при взрыве такая мина из-за небольшого заряда не убивает, но сильно калечит человека.

Ранее Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства, отметил бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Украина ведет боевые действия разбойничьими и террористическими методами, — рассказал он «Известиям». — Она нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам. Она не придерживается Женевской конвенции, где прописаны правила ведения боевых действий, не соблюдает права военнопленных, использует мирное население в качестве «живого щита». И менять линию своего поведения официальный Киев менять не собирается.

Минный труд Российские саперы разминируют противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» на улице в Донецке Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

31 июля на территории штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство. Оно было установлено на самодельный БПЛА. В результате ранены шесть человек: двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие травмы. Из-за соображений безопасности в городе были отменены все массовые мероприятия в честь Дня ВМФ, а в городе введен средний — «желтый» уровень террористической опасности.

«Кракен» несет потери

Вооруженные силы России 30 и 31 июля нанесли высокоточным оружием несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

— В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ракетами «Искандер» был нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники.

Минный труд Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ударом по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВФУ уничтожено до 50 националистов, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники.

Кроме того, в результате огневого поражения пункта временной дислокации 14-й механизированной бригады ВФУ было ликвидировано до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники. В Херсонской и Николаевской областях уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники. Также ликвидированы четыре склада боеприпасов.

В Минобороны рассказали, что вечером 28 июля прямым попаданием высокоточного оружия воздушного базирования был разгромлен воинский железнодорожный эшелон, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте было уничтожено более 140 националистов, ещё около 250 получили ранения. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.

А 29 июля был поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВФУ. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».

Всего за двое суток ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией уничтожен 21 пункт управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады, 80-й десантно-штурмовой бригады, 72-й механизированной бригады, 483 района сосредоточения войск, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады и 24-й механизированной бригады.

Истребительной авиацией ВКС России был уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37.

Минный труд Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины Фото: Global Look Press/Nina Liashonok

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три американских гаубицы М777, одна батарея «Ураган» и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», транспортно-заряжающая машина, 15 взводов РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях, две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20 и четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях.

Российские ПВО за двое суток сбили 18 беспилотных летательных аппаратов, 17 снарядов реактивной системы залпового огня и две баллистические ракеты «Точка-У».

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники.

Танковые дуэли

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России, 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Старший прапорщик ВС РФ Василий Осипенко доставлял боеприпасы танковой роте, ведущей бой. В тот момент, когда он уже был на месте и начал выгружать снаряды, по позициям открыли огонь. Василий решил вывести автомобиль с грузом в безопасное место. Во время движения рядом разорвался артиллерийский снаряд, Осипенко получил тяжелые травмы, но, несмотря на это, смог вывезти машину в безопасное место.

Топогеодезист артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР рядовой Анатолий Волков служит уже год. Вместе с ним в пехотном подразделении родной Донбасс защищает его отец.

Волков начинал службу заряжающим, а после переподготовки стал геодезистом. Он контролирует точность топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии, что позволяет правильно сориентировать орудия для нанесения ударов по противнику. Благодаря профессионализму Анатолия Волкова артиллерийское подразделение уничтожило несколько опорных пунктов и десятки единиц техники ВФУ.

Минный труд Фото: РИА Новости

Заместитель командира отдельного танкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Михаил Пономарёв в 2014 году пришел служить добровольцем. Первое время служил в разведке, потом был переведен в танковое подразделение, а специальную военную операцию начал в должности командира танковой роты. Принимал участие в боях за Рубежное, Новоайдар и Боровское. При этом, за время выполнения задач танкисты под командованием Понаморёва не понесли потерь.

Подразделение ВС РФ подполковника Романа Разваляева прокладывало сети связи в освобожденном районе, когда артиллерия обстреляла командный пункт российских войск. Под непрерывным огнем противника Роман эвакуировал подчиненных в укрытие и своевременно вызвал медицинскую помощь для раненых, сохранив жизни семи военнослужащим. Во время боя он получил тяжелую контузию и травму, но продолжил выполнять задачу, обеспечив устойчивый канал связи между группировками. Это позволило нашим военнослужащим перейти в контрнаступление и разбить врага.

Командир танкового взвода 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР гвардии старший сержант Андрей Сулохин в 2015 году ушел в народное ополчение. Его подразделение поддерживает наступление пехоты ДНР, уничтожает укрепрайоны, блиндажи, технику противника и считается одним из лучших в бригаде. Во время боев под Авдеевкой его танк поразил за один день больше десяти единиц техники противника. Кроме того, на счету Андрея несколько танковых дуэлей, из которых его экипаж вышел победителем.

Огнеметчик подразделения 10-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Николай Мастеренко служит с 2016 года. Раньше он работал монтером пути на железной дороге. В ходе одного из боев подразделение Николая, помогая пехоте, обеспечило плацдарм для наступления главных сил. Это помогло выбить противника из мощного укрепрайона и взять его под контроль.