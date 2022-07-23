Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS

Вооруженные силы России с 5 по 20 июля на Украине уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину ракетных систем залпового огня HIMАRS. Технику удалось поразить с помощью высокоточным оружия наземного и воздушного базирования, завили 22 июля в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что эффект внезапности от применения HIMARS уже прошел и российские силы разработали эффективную тактику борьбы с ними . В этот же день глава военного ведомства Сергей Шойгу встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Они обсудили обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности, — в Сирии.

Охота на HIMАRS

В Минобороны России 22 июля сообщили об уничтожении американских реактивных систем залпового огня HIMАRS на Украине.

— В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, две из них ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMАRS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска, а четвертая — на восточной окраине Константиновки (ДНР).

Военный эксперт Дмитрий Болтенков говорит что, эффект внезапности от применения HIMARS уже прошел и российские силы разработали эффективную тактику борьбы с этими системами вооружения.

— Конечно, американская РСЗО с корректируемыми ракетами — это сложная цель, — сказал он «Известиям». — И на первых порах сработал эффект неожиданности. Но сейчас ВС РФ уже накопили опыт. И российские специалисты сегодня понимают, как обнаруживать HIMARS, а также как организовывать противовоздушную оборону объектов. И с успехом реализуют эти знания .

Эксперт отметил, что украинские военные берегут американские системы, используют их только против особо важных целей и стараются минимизировать риск ответного удара российских сил .

— Проще говоря, действуют по принципу «ударил-беги». Быстро наносят удар, и тут же расчет РСЗО сворачивается, уходят. Удар наносит обычно только одна установка. Таким образом украинские военные старались быть максимально незаметными для российских средств наблюдения. Понятно, что шесть реактивных снарядов, даже с коррекцией по GPS, вряд ли смогут нанести большие потери частям и подразделениям ВС РФ. Поэтому командование ВФУ старалось бить только по важным объектам инфраструктуры или складам.

«Черная сотня» несет потери

Вооруженные силы России 22 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

— Уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВФУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны на востоке Николаева . Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 тыс. снарядов для РСЗО «Град» и около 1 тыс. снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, рассказали в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.

ВКС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Российская ПВО за сутки сбила 12 беспилотных летательных аппаратов и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники, —перечислил Игорь Конашенков.

Сирийский вопрос

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 22 июля в Стамбуле встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности, — в Сирии.

Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Сергей Шойгу назвал это нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких, как Эт-Танф, ведётся подготовка боевиков террористических формирований.

В разговоре с турецким коллегой российский министр отметил незаконность односторонних санкций, введённых США против официального правительства Сирийской республики. Эти ограничения, по словам Шойгу, усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране.

В то же время американские военные захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства , указал он.

Кроме того, Шойгу в разговоре с Акаром отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях.

Поквартирные обходы

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 22 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Запорожской области ВФУ заминировали мост через реку Плоская Осокоровка в селе Придолиновка и мост через реку Конка в Камышевахе. Они планируют их взорвать, а затем по уже отработанному сценарию осветить это в украинских и западных СМИ. Обвинить в уничтожении гражданской инфраструктуры, как уже было не раз, собираются Вооруженные силы России.

В Дмитровке (ДНР) на территории сельскохозяйственного предприятия подразделения ВФУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских ВС, провоцируя ответный огонь.

Кроме того, киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте, сообщил Михаил Мизинцев. В Константиновке (ДНР) украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинц а, которые они планируют взорвать при отступлении из города.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома и частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды.

— Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно, — сообщил начальник НЦУО.

Медаль Суворова

В Минобороны 22 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Тактическая группа старшего лейтенанта Владимира Кялунзига, освобождая населенный пункт от украинских националистов, выбила противника на окраину посёлка, где заставила его капитулировать. При этом потерь во взводе Владимира Кялунзига допущено не было.

Прочесывая освобожденный населенный пункт Владимир вместе с подчиненными обнаружили националистов, скрывавшихся в заброшенных постройках и стогах сена. Понимая бесполезность сопротивления, украинские боевики сдались в плен.

Спустя несколько дней, находясь в головном дозоре, Владимир обнаружил скрытый вражеский блокпост. Мотострелки вступили в бой с находящимися на посту националистами, во время которого боевая машина Владимира была подбита, а он сам получил тяжелое ранение. Тем не менее, он продолжил вести бой, пока блокпост не был уничтожен.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Владимир Кялунзига награжден медалью Суворова , отметили в военном ведомстве.

Батальонно-тактическая группа младшего лейтенанта Евгения Былкова освобождала населённый пункт. Получив команду помочь товарищам, вступившим в неравный бой с боевиками, Евгений вместе с подчинёнными оперативно выдвинулся на передовую. Российские военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили подразделение украинских националистов .

Через несколько дней, патрулируя ночью позиции, Былков заметил, что к расположению наших военных направляется вооруженная группа. Он мгновенно оценил ситуацию, вызвал подкрепление и атаковал противника вместе с товарищем. В ходе боя Евгений получил тяжелое ранение, но продолжил сражаться.

Вместе с товарищем он дождался подкрепления, не допустив прорыва боевиков. В итоге группа украинских неонацистов была полностью ликвидирована.

— За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младший лейтенант Евгений Былков награжден орденом Мужества , — рассказали в Минобороны.

Танковый батальон майора Эльдара Зайнулина прикрывал наступление российских мотострелков. Действуя в составе экипажа боевой машины на месте наводчика-оператора Эльдар уничтожил два танка противника, две единицы БМП-2 и более 15 националистов.