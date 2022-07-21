Паспортный стоп: как беженцам получить документы

В Россию прибыло более 2 млн беженцев с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик. Многие уезжали в срочном порядке — и оказались на территории РФ без документов. У кого-то нет даже паспорта. Как в России решают проблемы людей, которым надо подтвердить свою личность, — в материале «Известий».

Почему беженцы становятся нелегалами

По последним данным, которые озвучил источник в силовых структурах, общее число вынужденных переселенцев в Россию из ДНР, ЛНР и украинских территорий превысило 2,6 млн человек. Они сталкиваются с самыми разными проблемами, но одна из самых неприятных — необходимость восстановления документов, которые могут быть по разным причинам утеряны: сгорели в уничтоженном доме, потерялись по дороге, были забыты.

Восстановить документы, оформлявшиеся в стране, с которой оказались разорваны практически все связи, очень сложно.

В одном из московских ОВД корреспондент «Известий» стал свидетелем попытки сотрудницы отдела по вопросам миграции помочь такому беженцу. Она звонила в российский банк, в который когда-то обращался этот человек, чтобы выяснить, остались ли у них копии его документов. «Вы — последняя зацепка, больше ничего нет» , — говорила она по телефону сотруднику, который явно в этой ситуации мало чем мог помочь, — непонятно было, кто этим вообще может заниматься. Сотрудница несколько раз повторила слова «замкнутый круг» и объясняла собеседнику: мы не можем идентифицировать человека, так как все его документы остались на Украине и связаться с местными органами власти невозможно.

Чем закончилась эта история — неизвестно. В ГУ МВД по Москве на момент публикации материала не успели рассказать о результатах поиска. Однако очевидно, что она не единственная. Нередки случаи, когда бежать с территории боевых действий приходилось без документов.

Паспортный стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О проблеме не так давно говорил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он рассказал, что в центры защиты прав граждан партии обращаются многие беженцы, у которых возникают сложности на территории России. И в основном проблемы вызваны отсутствием каких-то документов, ранее выданных украинскими властями. По его словам, некоторые беженцы попадают на территорию России без регистрации в условиях боевых действий — и оказываются фактически на нелегальном положении. Так, одна из женщин выехала с раненым ребенком из-под обстрела, ни вещей, ни документов взять не успела — была нужна срочная медицинская помощь.

— Ребенка вместе с мамой отправили в Москву. Врачи, конечно, помогли, но с дальнейшим лечением возникли сложности, так как у ребенка нет медицинского полиса. Чтобы его получить, нужна справка, за которой чиновники отправляют женщину «туда, где она пересекала границу» , — рассказал Миронов.

Он полагает, что надо максимально упростить порядок оказания помощи всем беженцам.

Кто помогает восстановить документы

Член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Воронежской области Инна Сухорукова в первые дни спецоперации столкнулась с историей женщины, которая приехала в Россию с пятью детьми, причем один из них родился буквально за 10 дней до начала военной операции.

— При себе у нее была только медицинская справка о рождении в электронном виде , — рассказала она «Известиям». — Также в личном кабинете на украинском портале государственных услуг (iGov) у нее было свидетельство о рождении. Но на руках никаких документов на ребенка не было.

Женщине порекомендовали обратиться в загс за регистрацией ребенка. Оказалось достаточно нотариально заверенного скриншота с украинского портала государственных услуг — в суд, видимо, идти не пришлось, так как больше помощь адвоката женщине не понадобилась.

Паспортный стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам Сухоруковой, обращений по восстановлению документов довольно много, но большинство из них касаются всё же отдельных документов, а не просьбы идентифицировать личность из-за отсутствия паспорта. В основном обращения касаются возможности получения пенсии в России, соответственно, кроме получения гражданства, нужно восстановить трудовой стаж, трудовую книжку.

Еще один случай из практики адвоката — просьба мужчины из Харькова, который не мог жениться в России, потому что в паспорте не было отметки о разводе. Процедура была оформлена в Харькове через суд — и в подтверждение мужчина имел лишь фотографию этого решения. В итоге ему пришлось обращаться в российский суд с заявлением об установлении факта государственной регистрации акта гражданского состояния , чтобы доказать, что он разведен.

— Такая процедура в России в принципе регулируется законом об актах гражданского состояния, но до этих событий она достаточно редко применялась , — говорит Сухорукова. — Но с учетом того, что многие приехали без документов — что-то не успели взять, — скорее всего, это будет применяться чаще.

В МВД РФ на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий» о том, насколько распространена эта проблема. Однако член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев рассказывает, что по-прежнему от беженцев из Донбасса и с территории Украины продолжает поступать достаточно много вопросов относительно восстановления документов. С подобными проблемами сталкивались и различные общественные организации , которые подтвердили существование подобной проблемы «Известиям», но не смогли подробно рассказать о том, как она решается. В Красном Кресте, например, сообщили, что знают о ней, но уточнили, что занимаются этим в первую очередь в управлении по вопросам миграции МВД.

Представитель Народного фронта Юлия Зимова рассказала «Известиям», что в ОНФ могут помочь людям, у которых есть сложности с документами, прежде всего, информационно — подсказать, куда обращаться.

Паспортный стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Бывает, что мы приезжаем, например, с врачами в пункт временного размещения и выясняется, что кому-то из переселенцев нужна операция на сердце, но нет полиса ОМС или регистрации, — рассказала она. — Мы дополнительно обращаемся в МВД, чтобы они выезжали на место, регистрировали людей, если они до сих пор не зарегистрированы, и просим ускорить процесс получения полиса для операции. Всё это решается в ручном режиме.

В Народном фронте рассказывают о нескольких сложных случаях. Так в Рязанской области оказалась 38-летняя Ирина, у которой в Мариуполе сгорел паспорт. Она приехала с детьми и мужем. В Рязани решила подавать заявление на гражданство, но документы не приняли — не смогла доказать свою мариупольскую прописку с 2014 года.

— В Рязани делали установление личности, — рассказывает Зимова. — «Народный фронт» помогал ей получить документы по предоставлению временного убежища. У нее сохранилась ксерокопия трудовой книжки, распечатка квитанций об оплате квартиры в Мариуполе, дипломы и аттестаты, прописка дочери и мужа. Сейчас депутат Госдумы, член центрального штаба «Народного фронта» Андрей Красов оказывает ей содействие в получении гражданства РФ.

В ту же Рязанскую область прибыла 60-летняя Наталья из ДНР. Она не могла устроиться на работу по основному образованию — медсестрой, хотя прошла горячие точки, в частности Афганистан, но документы об окончании медицинского техникума утеряны . В итоге пока в Рязани устроилась работать сиделкой.

63-летний Владимир из Мариуполя приехал в мае в Нижний Новгород совсем без документов, рассказывают в ОНФ, — у него их украли мародеры. К счастью, на руках сохранились ксерокопии паспорта, а также оригиналы дипломов об обучении . Сейчас он ждет статуса временного убежища и будет дальше решать вопрос с документами.

Паспортный стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА РФ) Олег Баулин заявил, что это распространенная, сложная и значимая проблема и адвокатские палаты Ростовской, Воронежской, Курской и других приграничных областей постоянно сталкиваются с вопросами восстановления документов. Однако подчеркивает, что адвокаты, непосредственно участвующие в этой работе, умеют их решать.

Как беженцам восстанавливают документы

Баулин поясняет, что сейчас общий порядок решения проблемы — обращение в территориальный отдел полиции с заявлением об установлении личности иностранного гражданина. Порядок установлен приказом МВД России № 154 от 28.03.2017.

— Результатом рассмотрения обращения будет получение справки о принятии заявления и, в последующем, заключения об установлении личности , — рассказал он «Известиям». — С этими документами человек будет иметь возможность определять в дальнейшем статус своего пребывания в России, получать разрешение на работу, патент на трудовую деятельность и прочее.

При этом, замечает Баулин, людям, которые пересекали границу России в составе организованных групп, проще разобраться с восстановлением документов — помощь им окажут в пунктах временного размещения, в которых работают квалифицированные специалисты, консультируют адвокаты. Тем, кто прибыл в Россию самостоятельно, нужно обратиться в органы МВД либо в МФЦ, по телефонам горячих линий органов юстиции и адвокатских палат.

Что касается восстановления документов, подтверждающих тот или иной статус, — например, свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении, — в большинстве случаев необходимо использовать судебный порядок. Поможет обращение в суд в порядке особого производства с заявлением об установлении юридического факта.

Паспортный стоп Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Однако как же быть, когда документов не сохранилось и истребовать их у украинских властей невозможно? Инна Сухорукова рассказывает, что даже с учетом нынешних реалий по-прежнему удается попасть на сайт — регистр судебных актов Украины, где можно найти какие-то решения. В таком случае надо делать скриншот этого акта и заверять его у нотариуса.

Еще один путь — зайти в профиль человека на украинском портале государственных услуг. Там по-прежнему многим удается находить сведения о пенсионных накоплениях, стаже, полученных на Украине документах. Сведения оттуда надо распечатывать или делать скриншоты — всё это может понадобиться.

— Без каких-либо свидетельств, конечно, нельзя поверить человеку, что он — Иван Иванович Иванов. А может он Петров, на котором висит 38 убийств? — говорит Инна Сухорукова, рассуждая о рисках, которые могут возникать при идентификации личности. — Фотокопия документа хоть как-то поможет начать процесс установления личности, я бы сказала, что это как минимум процентов 20 от успеха. Кроме того, правоохранительные органы в любом случае будут делать дактилоскопию, искать людей, которые могли бы дать свидетельства. Может, прибыла в страну также семья человека или здесь есть родственники.

По ее словам, беженец может указать на знакомых из города, где он жил, если знает, что они тоже прибыли в Россию. Правоохранительные органы Москвы, например, могут запросить свидетельства беженцев из Ростовской области о человеке, делом которого они занимаются, — найти их вполне реально, так как все прибывающие обязательно регистрируются.

— Для подтверждения личности хороши все средства, — говорит Антон Бибаров-Государев. — В помощь идет любая персональная информация из страховых компаний, медицинских организаций, архивов образовательных организаций, места работы.

Паспортный стоп Пункт пропуска на границе Херсонской области и России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева рассказывает, что даже часть сгоревшего паспорта надо сохранять, так как она может помочь в идентификации личности.

— Копии можно предоставить в том числе электронные — то есть фотографии паспорта, его скан. Чтобы их найти, можно проштудировать почту и другие переписки , — пояснила она «Известиям». — Если есть возможность, то стоит посмотреть свои данные в личных кабинетах банков, других компаний.

По ее словам, обычно компании хоть на какое-то время, но сохраняют персональные данные своих клиентов. Кроме того, говорит Васильева, можно попросить оставшихся на территории Украины родственников найти потерявшиеся документы, если это возможно.

Адвокат «Легес Бюро» Дмитрий Уваров замечает, что для идентификации личности подойдут существующие договоры, квитанции, банковские карты, помогут почтовые переписки.

— Документооборот по большей части ведется электронно, — рассказал он «Известиям». — Вся основная информация о человеке хранится в электронных базах данных, чаще всего — на государственных сайтах. Информация о человеке предоставляется самими организациями, но, исходя из европейских норм и Европейской конвенции о правах человека, а также национального законодательства Украины, вряд ли компании будут предоставлять данные для установления личности, хотя в судебном порядке это возможно по запросу суда.

Если же личность человека нельзя установить никакими способами, то фактически человек остается лицом без гражданства, говорит Уваров.

Паспортный стоп Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Министерство юстиции России сообщило «Известиям», что осуществляет работу по координации оказания бесплатной юридической помощи гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР и украинских территорий в Россию. Работу ведут вместе с представителями региональных властей, государственных юридических бюро, нотариальных и адвокатских палат, местных загсов.

— С февраля 2022 года работа по оказанию бесплатной консультативной юридической помощи была организована в 16 субъектах Российской Федерации: в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Ульяновской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Московской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областях, а также в Республике Мордовия, — сообщили в Минюсте.

Сейчас территориальные органы Минюста сформировали практику оперативных правовых консультаций во всех регионах, принимающих эвакуированных жителей. По состоянию на 15 июля проведено уже более 159 тыс. таких консультаций. Также юристы выезжают в пункты временного размещения эвакуированных граждан.

Как упростить восстановление документов

Менять законодательство для упрощения восстановления документов украинским беженцам не надо, считают эксперты. Олег Баулин отмечает, что в этой ситуации скорее можно говорить о необходимости комплексных организационных мер — особого внимания государственных органов к таким ситуациям, координации деятельности органов социальной защиты, органов внутренних дел, а также доведении до прибывших в Россию информации в доступной форме.

Оксана Васильева также считает, что система и так минимально забюрократизирована, упрощен порядок получения статуса беженца, который стал возможен даже при полной утрате документов. Причем она подчеркивает, что правила эти временные.

Паспортный стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

А вот Бибаров-Государев уверен, что инициативы по упрощению законодательства небеспочвенны.

— Если не принимать каких-либо мер, то в самое ближайшее время мы столкнемся с достаточно большой группой беженцев, которые в силу отсутствия документов не могут нормально работать, получать меры поддержки и в целом реализовывать другие свои права , — говорит он.