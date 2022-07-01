Нерадушный прием: в Европе всё больше недовольны украинскими беженцами

С 1 июля власти Польши перестают выплачивать компенсации жителям страны, приютившим у себя украинских беженцев. Варшава давно ссорится с Брюсселем, требуя от него денег на содержание украинцев. Тем временем в самой Европе отношение к гостям стало меняться. Несмотря на заявления о поддержке, страны ЕС стали сокращать средства на их содержание. Подробности — в материале «Известий».

Денег нет, но вы держитесь

«С 1 июля правительство перестанет выплачивать дополнительные средства тем, кто принял беженцев из Украины — пока они получали по 40 злотых (480 рублей) в день на каждого человека, которому предоставляли ночлег и питание. Отказ от выплат призван побудить находящихся в Польше украинцев быть самостоятельнее», — говорится в публикации издание Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что согласно опросу общественного мнения, две трети поляков поддерживают такое решение, категорически против выступили около 12% респондентов. В частности, сторонники отмены выплат — малообеспеченные жители Польши, сторонники правых взглядов, пожилые люди, а также поляки, преимущественно проживающие на востоке страны.

Вначале власти гарантировали выплаты в размере 40 злотых (480 рублей) на человека в течение первых 60 дней, впоследствии продлили ее еще на 60 дней. Польские власти отметили, что украинские инвалиды, многодетные матери и инвалиды продолжат получать выплаты.

Нерадушный прием Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka

С начала специальной операции в Польшу из Украины прибыло свыше 3,5 млн беженцев . На протяжении последних нескольких месяцев президент Польши Анджей Дуда неоднократно жаловался, что Варшаве приходится справляться с потоком беженцев без помощи ЕС.

До этого во втором по величине польском городе Кракове, где обосновались свыше 150 тыс. беженцев, с 1 июня местные власти отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев. До этого вынужденные переселенцы могли пользоваться городскими автобусами и трамваями бесплатно «во время оформления документов, поиска работы и проезда к местам, где им оказывали помощь».

К тому же замглавы МВД Польши Павел Шефернакер жаловался, что у его страны «заканчиваются средства на содержание беженцев» , поэтому «помощь ЕС для стран, помогающих беженцам, должна идти в миллиардах, а не в миллионах евро». Он также напомнил, что три месяца назад Еврокомиссия пообещала выделить Варшаве €144,6 млн для помощи украинским беженцам, однако эти деньги до сих пор не поступили . А за счет средств из фондов ЕС, полученных на целевые программы, Польша помогать беженцам не хочет, так как не планирует отказываться от запланированных проектов.

Холодный прием

Постепенно отношение к украинским беженцам меняется по всей Европе. Так, с 15 июня магистрат Праги закрыл центр регистрации беженцев из-за того, что у властей нет возможности обеспечить им жилье в городе . Помимо этого, чешская столица также «исчерпала возможности, связанные с предоставлением медицинского обслуживания и других видов социальной поддержки».

Тем временем в Софии решили уменьшить размер компенсаций на питание и проживание украинских беженцев с 40 левов (около €20) до 15 левов (около €7,5) в день . В кабмине сообщили, что этих средств должно хватить «на оплату размещения и трехразового питания».

Помимо этого, уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране больше не могут обеспечивать «роскошное» проживание в отелях для украинских беженцев.

Нерадушный прием Центр поддержки украинских беженцев, Болгария Фото: Getty Images/Denislav Stoychev

С начала лета власти стали выселять из отелей на черноморском побережье, куда их поселили изначально . Официальная причина — начало туристического сезона. Вместо этого людям предложили переехать вглубь страны, где для них приготовили модульные городки. Однако люди стали жаловаться, что по сути это вагончики, где нет нормальных условий и инфраструктуры. В результате некоторые украинцы решили покинуть страну.

Также о начале массового отъезда украинских беженцев из ФРГ рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, «сейчас больше украинцев покидают Германию, чем приезжают». Впрочем, никаких конкретных цифр о числе прибывших в ФРГ и уехавших из нее граждан Украины дипломат не привел.

С июня беженцев начали ставить на учет в центр занятости для поиска работы. В Германии жаловались, что так как беженцам выплачивали свыше €300 на содержание, многие не стремились трудоустроиться .

Устали от гостей

На усталость принимающих семей от украинских беженцев пожаловались в Швейцарии . По словам директора Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, некоторые граждане страны «стали замечать культурные различия». «А когда [в семьях] есть дети, это может привести к трениям», — добавила она.

Ранее радушно принявшие украинских беженцев бельгийцы спустя некоторое время изменили отношение к ним. Как сообщал телеканал RTBF, жители страны стали выселять переселенцев из своих домов «из-за пьянства, неуважительного поведения, а порой и откровенного хамства».

Помимо этого, жители Бельгии и Нидерландов жаловались, что не хотят оставлять беженцев в своих домах, когда уезжают отдыхать летом . «Иногда украинцев оставляют в приютах. Медовый месяц закончился, достаточно. Многие приходят со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы беженцы оставались одни в моем доме», — заявили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост.

Нерадушный прием Фото: REUTERS/Johanna Geron

Несмотря на то, что британские власти активно заявляют о поддержке Украины, к приему мигрантов страна оказалась не готова, писало по этому поводу издание Politico. Изначально страна обещала принять сотни тысяч мигрантов, однако впоследствии выдала гораздо меньше виз — в основном тем украинцам, у кого были близкие родственники в государстве. «Миграционный кризис показал неготовность Лондона к подобной ситуации», — говорилось в публикации.

Со ссылкой на свои источники Politico сообщало, что в Лондоне, во-первых, обеспокоены вопросами безопасности, в частности, что под видом беженцев в страну проникнут «российские агенты», а также из-за нехватки средств и ресурсов для обработки заявок на визы.

Еще больший скандал разгорелся вокруг заявления премьер-министра Бориса Джонсона, предложившего отправлять украинских беженцев, въезжающих в страну незаконно, в Руанду . Впоследствии из-за решения ЕСПЧ первый вывозной рейс в Руанду отменили.

Перспектива не столь радужна

— С одной стороны, культурные коды украинцев и, например, поляков близки, чтобы понимать друг друга. Но с другой — это разные люди. У них разные бытовые привычки, разное отношение к частной собственности. Поляки хотят, чтобы приспосабливались к ним, а не наоборот. Выражение поддержки Украине стало формой политического перформанса, но когда дело доходит до конкретных мер помощи Киеву или беженцам, ответы не столь убедительны. Нужно что-то взять у себя и отдать другому. Первый месяц была эмоциональная атмосфера, но потом начала угасать. Перспектива польско-украинских отношений не настолько радужна, как это может показаться, — отметил в беседе с «Известиями» президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Нерадушный прием Фото: Global Look Press/Rick Mave

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский полагает, что такая реакция со стороны европейцев вполне естественна.