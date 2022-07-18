Общая сумма выплат прибывшим в Россию с Украины и Донбасса превысила 5 млрд рублей

Общая сумма выплат материальной помощи прибывшим в Россию с Украины и Донбасса превысила 5 млрд рублей. Об этом 18 июля рассказал источник в силовых структурах.

«По решению правительства РФ беженцам с Украины и из Донбасса оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека», — цитирует его ТАСС.

По словам источника, выплаты продолжаются. Общее число вынужденных переселенцев превысило 2,6 млн человек.

«По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 2,6 млн беженцев, включая 422 тыс. детей», — добавил он.

Половина из прибывших в Россию — граждане Донецкой и Луганской народных республик.

16 июля Минобороны РФ сообщило, что более 40 человек обратились за сутки с просьбой эвакуировать их из опасных районов Украины. Всего в базе данных зарегистрировано 2 759 354 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.

10 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию было эвакуировано 2 434 298 человек, из них 383 402 — дети.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России, а также содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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