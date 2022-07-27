Следующая — станция: что меняет взятие Углегорской ТЭС войсками ЛНР

Народная милиция Луганской республики взяла под свой контроль Углегорскую ТЭС в Светлодарске, сообщили 26 июля в командовании 2-го корпуса НМ ЛНР. Военные эксперты отмечают, что освобождение района вокруг Светлодарска открывает путь к Артемовску — ключевому пункту украинской обороны в Донбассе. А в Стамбуле в этот день заработал Совместный координационный центр (СКЦ) по зерновому вопросу. Он отвечает за досмотр судов, задействованных в вывозе сельхозпродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов. Российские члены СКЦ должны предотвратить попытки провоза оружия и боеприпасов морским путем на Украину.

Светлодарская дуга

В районе города Светлодарск подразделениями Народной милиции ЛНР взята под контроль Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. Сейчас идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины , сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Через Светлодарск и близлежащие населенные пункты пролегала мощная линия обороны украинских силовиков, известная как Светлодарская дуга, которую в 2015 году не смогли прорвать войска ЛНР.

Тепло — трасса Военнослужащий у Углегорской ТЭС Фото: ТАСС/Александр Река

Район Светлодарска и Углегорская ТЭС — это важная часть обороны, построенной вокруг Артемовска (он же Бахмут) , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Сейчас здесь в этом районе решается судьба Артемовска, — считает Алексей Леонков. — При этом надо учесть, что сам Артемовск является ключами к Краматорско-Славянской группировке и группировке, которая находится в Авдеевке и Покровске. Взятие этого города позволит перейти к окончательному освобождению территории ДНР : продвигаясь на северо-запад, можно выйти к Краматорску. Удар на юг от Артемовска ставит под угрозу группировку под Авдеевкой.

Противник держится за этот район, несмотря на потери, «кидая в качестве пушечного мяса всё новые подразделения теробороны», отметил Алексей Леонков.

— Мы же должны при наступлении минимизировать свои потери и сохранить жизни мирных жителей, — отметил он. — Быстрого прорыва здесь пока нет, но уверенное продвижение есть каждый день.

Контрольная работа

В соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» в Стамбуле 26 июля начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ). Передовая группа российских экспертов уже прибыла в город 26 июля, ей предстоит взаимодействие в четырехстороннем формате. Деятельность представителей РФ в СКЦ находится на особом контроле в Минобороны России. Российскую делегацию возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк.

Главная задача центра — оперативное решение всех вопросов, связанных с транспортировкой зерна из портов, находящихся под контролем Украины.

«Инициатива» была подписана 22 июля в Стамбуле. В ее основе предложенный Россией алгоритм, предусматривающий создание морского гуманитарного коридора, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

Представители СКЦ будут организовывать мероприятия по досмотру судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции. Это необходимо, чтобы не допустить провоза вооружения и боеприпасов Киеву, а также исключить какие бы то ни было провокации.

Досмотр судов будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море. Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

Совместный координационный центр отвечает за прозрачность перевозок зерна в подконтрольные Украине порты, считает бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Украина изначально была против СКЦ, точнее против того, чтобы в нем присутствовали российские представители, — рассказал он «Известиям». — Появление наших экспертов в СКЦ исключает незаконную перевозку оружия в украинские порты под прикрытием вывоза зерна. Изначально украинцы хотели, чтобы контролем судового трафика занимались либо представители Турции, либо ООН. Наверняка за этим стояло желание каким-либо способом начать перевозки крупных партий западноевропейского или американского оружия по Черному морю. Морской транспорт для этого очень удобен, так как позволяет перевозить большие объемы грузов, а в трюмах сухогрузов легко спрятать даже габаритную технику.

По словам эксперта, вошедшие в СКЦ российские офицеры ВМФ безусловно смогут быстро наладить контроль морских перевозок на должном уровне и не допустят использования этого пути для поставок зарубежного оружия на Украину.

Сергей Орджоникидзе отметил, что ответственное выполнение предусмотренных документами договоренностей станет вкладом в обеспечение мировой продовольственной безопасности.

— Украина дает около 1% зерна в мире, — напомнил он. — Конечно, в глобальном масштабе это небольшие цифры, но многие страны Азии и Африки его ждали, просили Россию поспособствовать быстрейшим его поставкам на рынок.

Наемники в Константиновке

Вооруженные силы России 26 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

— Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых — поляки, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВФУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%.

Самолеты и вертолеты ВКС России нанесли удары по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВФУ, уничтожив более 70 националистов и склад боеприпасов.

Тепло — трасса Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 61-й пехотной бригады. Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов , рассказали в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы разбита батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б», шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град», четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях.

Российские ПВО за сутки сбили два беспилотных летательных аппарата.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Тактика живого щита

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру еще неосвобожденных районов ДНР в военных целях, заявил 26 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.



В Дружковке на территории профессионального лицея № 36 дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки . Подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.



В Зализном в Доме культуры оборудован опорный пункт, размещены склады вооружения и боеприпасов . При этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.

В Артемовске военнослужащие ВФУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по Рождественской улице оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

В Семеновке ВФУ оборудовали в жилых кварталах огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в домах, фактически прикрываясь ими, как живым щитом.

— Националисты, чувствуя свою полную безнаказанность, под угрозой применения оружия якобы для нужд территориальной обороны изымают у людей ценное имущество и продукты питания. Граждане, оказывающие любое сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию, — сообщил Михаил Мизинцев.

Поддержка огнем

В Минобороны 26 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе специальной военной операции мужество и самоотверженность. Так, батальон гвардии майора Виталия Картина в одном из боев уничтожил до 30 украинских радикалов, захватил два танка и один БМП.

Через несколько дней Виталий, обеспечивая безопасность движения колонны, обнаружил группу диверсантов, планирующих атаку. Вырвавшись впереди колонны на БМП, Картин внезапно атаковал противника, вызвав огонь на себя. Колонна преодолела опасный участок, а Виталий уничтожил часть диверсантов и вражеской техники.

Гаубичный артиллерийский дивизион, в котором служит рядовой Иван Агафонов, поддерживал наступление российских подразделений.

Иван ехал в колонне, когда обнаружил группу украинских диверсантов, о чем немедленно доложил командиру. Было принято решение вступить в бой с противником. В ходе него Агафонов лично уничтожил трех националистов. Боевики, понеся потери, были вынуждены отступить.

Кроме того, расчетом Ивана была уничтожена батарея реактивной системы залпового огня «Град», огневые позиции гаубиц Д-30, минометы противника и до 100 человек личного состава.

— Благодаря смелости и героизму Ивана Агафонова, колонна гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыла в заданный район и, развернувшись на огневых позициях, метким и массированным артиллерийским огнем поддержала наступление российских войск, — рассказали в Минобороны.

Ефрейтор Иван Ломоткин занимается связью в войсках. В ходе одного из боев радиостанция была повреждена. Под непрерывным огнем противника Иван оперативно восстановил работу техники, обеспечив бесперебойную связь.

В результате мужественных действий ефрейтора Ивана Ломоткина, сопряженных с риском для жизни, российские военнослужащие при поддержке гаубичного артиллерийского дивизиона продолжили наступление на позиции противника, отметили в военном ведомстве.