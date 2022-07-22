Приказы осуждаются: в ВФУ начались бунты из-за больших потерь

Украинские военные начинают массово сбегать со своих позиций. Массированные удары Вооруженных сил России подрывают психологическую устойчивость подразделений ВФУ: 100-я бригада теробороны из Луцка в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях из-за больших потерь , сообщили 21 июля в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что моральное состояние противоборствующих сторон находится на противоположных полюсах. ВС РФ успешно идут вперед, а украинские формирования начинают бунтовать. В этот же день глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил звезды Героев Российской Федерации. Среди награжденных — летчик Илья Сизов, сбивший 11 самолетов и вертолетов противника.

Волынские бунтовщики

Вооруженные формирования Украины в конце июля несут большие потери. Из-за этого мобилизованные в ряды ВФУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс, сообщили в российском военном ведомстве.

— Военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы , принято решение о переформировании данного соединения, — заявил 21 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он рассказал, что, по уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков , в том числе до 120 иностранных наемников. На следующий день, 17 июля, удар по пункту временной дислокации подразделения ВФУ на территории овощной базы в Николаеве уничтожил более 320 националистов.

Трезвый ряд Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Сейчас у союзных сил и украинских формирований разное морально-психологическое состояние. В этом нет ничего удивительного, объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Солдаты и офицеры России, ДНР и ЛНР идут дорогами своих дедов, которые победили фашизм, — сказал он «Известиям». — Внуки Героев СССР сейчас получают награды за бои на территории, на которой 80 лет назад те воевали.

В ВФУ совсем другая ситуация. Эксперт отметил, что отказ целой бригады воевать — это серьезный звонок для украинских властей: он говорит о том, что вооруженные формирования выходят из-под контроля.

— В Луцке произошел бунт, — считает Дмитрий Болтенков. — Во все времена они подавлялись очень жестко — обычно дело заканчивалось массовыми расстрелами. На бунт решаются от отчаяния, когда люди понимают, что впереди их ничего хорошего не ждет, а шансы выжить минимальны. Тероборона в массе своей — это недавно мобилизованные и плохо обученные гражданские люди. Они видят, как российская армия методично перемалывает украинские формирования, трезво оценивают свои шансы и не хотят умирать.

Удары по штабам

Точные удары ВС РФ 21 июля наносились по всей территории Украины. Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, 14-й механизированной бригады в районе Артемовска, штаб-квартиру СБУ в Краматорске и шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

Уничтожена также батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией, восемь взводов реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30, рассказали в Минобороны.

Трезвый ряд Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Российская ПВО за сутки сбила вертолет Ми-8, пять беспилотных летательных аппаратов и восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

«Уже история»

Сергей Шойгу 21 июля в Национальном центре управления обороной вручил высшие государственные награды российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Указом президента РФ звания Героя Российской Федерации удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.

Также за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники «Золотой Звезды» удостоен генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Сергей Шойгу вручил награжденным медали и выразил благодарность за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции.

Трезвый ряд Министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий слева) после вручения государственных наград «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач спецоперации Фото: Министерство обороны РФ

— Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, ее независимость, ее граждан. Всё то, что вы делаете, — это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше — как свою личную, так и историю страны, — сказал глава военного ведомства.

После церемонии награждения герои вспомнили боевые эпизоды, за которые они получили награды.

— 7 мая выполнял полет, — рассказал военный летчик Илья Сизов. — В этот момент была получена информация, что в районе острова Змеиный происходит высадка десанта противника. Я снизился на предельно малую высоту и разогнался до сверхзвуковой скорости. Визуально обнаружил вертолет противника, идентифицировал его как Ми-14. Выполнил на него два захода, сначала применил пушку, после чего поразил вертолет ракетой Р-73.

Об экипаже и грузе сбитого им вертолета Илья ничего не рассказал. Но, по словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, до этого сообщалось, что российским истребителем 7 мая был сбит вертолет под управлением известного командира бригады морской авиации ВМСУ полковника Игоря Бедзая. Последний считался на Украине асом и одним из самых опытных вертолетчиков. Игорь Бедзай как раз был сбит, когда выполнял полет на вертолете Ми-14. Позже в Telegram-каналах было опубликовано видео, где российский Су-35 на предельно малой высоте атакует Ми-14 огнем бортовой пушки.

В Минобороны рассказали, что в одном из воздушных боев Илья Сизов сбил сразу два украинских истребителя МиГ-29. Всего же за время проведения СВО он уничтожил 11 летательных аппаратов: три самолета Су-24, три самолета Су-27, два самолета МиГ-29, два вертолета Ми-24 и один вертолет Ми-14 , а также два зенитных комплекса «Бук-М1».

Трезвый ряд Министр обороны РФ Сергей Шойгу награждает летчика Илью Сизова Фото: Министерство обороны РФ

Танковый полк Ивана Шица первым ворвался в город, тем самым обеспечив выполнение боевой задачи дивизией. Иван, находясь в первых рядах атакующих, получил множественные осколочные ранения, но продолжил командовать полком. В госпиталь офицер отправился только после того, как убедился, что вверенное ему подразделение, а также мирные жители освобожденного города в безопасности . После лечения вернулся в свой полк, продолжает командовать.

— Данную награду я получил благодаря четким действиям вверенного мне личного состава, — скромно отметил он.

Иван Шиц командует 239-м гвардейским танковым Краснознаменным Оренбургским казачьим полком из Черабкуля. В середине июля эта воинская часть была награждена орденом Жукова за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов.

Во время СВО старший лейтенант Андрей Соловьев уничтожил до 12 минометных и трех артиллерийских батарей, 24 единиц боевой техники и до 300 националистов.

— В ходе выдвижения в заданный район колонна батальонно-тактической группы была обстреляна из нескольких минометов, — вспомнил боевой эпизод Андрей Соловьев. — В максимально короткий срок отделение разведки выявило позиции противника, нам были доведены координаты, после чего противник был уничтожен из тяжелой огнеметной системы.

Мерген Донгак вынес из-под огня раненого командира взвода и принял командование подразделением на себя. В бою с превосходящими силами противника, пытавшегося захватить важную переправу, взводу Мергена удалось не только отбить все атаки, но и обратить врага в бегство. В ходе боя за переправу уничтожено два танка, четыре пикапа с минометами и до 25 националистов, потерь в подразделении не было.

— Эта высокая награда не только моя, — сказал Мерген. — Со мной боевую задачу выполнял весь взвод.

Засады на дорогах

21 июля в Минобороны рассказали и о других солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность. Сержант Михаил Малютин вместе со своими подчиненными развертывал станцию связи в удалении от основных сил. Находясь на возвышенности, Михаил обнаружил вооруженную группу украинских диверсантов, оборудовавших огневые точки. Оценив силы, Михаил принял решение атаковать и вместе с подчиненными открыл огонь по боевикам. В ходе боя все диверсанты были уничтожены. Больше нападений на российские колонны в этом районе не было, отметили в ведомстве.

Трезвый ряд Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Военнослужащие под командованием старшего лейтенанта Нурлана Карымбаева обеспечивали безопасность движения армейских колонн, когда обнаружили украинских диверсантов. Во время внезапной атаки они уничтожили до 20 националистов и четыре пикапа с установленными на них минометами и пулеметами.

— Самоотверженные действия российского офицера позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных сил и обеспечили выход войск в назначенный район. Благодаря Нурлану потерь в группе допущено не было, — подчеркнули в Минобороны.

Танковая рота старшего сержанта Михаила Алехина освобождала населенный пункт. В жилых кварталах Михаил поразил замаскированный вражеский танк и автомобиль с боеприпасами, который, сдетонировав, уничтожил группу боевиков. От разорвавшегося рядом минометного снаряда противника система управления огнем танка была повреждена. Но несмотря на это, экипаж танка Алехина из боя не вышел и огнем пулемета уничтожил пехоту противника.

Мужественные и самоотверженные действия Михаила Алехина заставили противника покинуть населенный пункт, добавили в российском военном ведомстве.

Фейк с мародерами

Вооруженными формированиями Украины продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры в военных целях, рассказал 21 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Харькове на территории Национального экономического университета имени Семена Кузнецова дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.

В Днепре военнослужащие ВФУ в школе № 23 оборудовали опорный пункт, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику.

Приказы осуждаются Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Краматорске (ДНР) на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на бульваре Машиностроителей украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО. Кроме того, боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве «живого щита».

В Славянске (ДНР) киевский режим подготовил очередную провокацию в целях дискредитации Вооруженных сил России.

— Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы, совершенных российскими Вооруженными силами, — сообщил Михаил Мизинцев.

По его словам, киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить этот фейк в украинских и западных СМИ.