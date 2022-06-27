«Собирались в убежище на три дня, а застряли в нем на четыре месяца»

Днем 26 июня из освобожденного накануне северодонецкого «Азота» удалось вывезти половину из тысячи укрывающихся там мирных жителей . Эвакуация остальных затрудняется обстрелами украинских войск со стороны Лисичанска. О том, какие трофеи нашли на заводе спецназовцы Росгвардии и почему штурм города оказался такой сложной задачей, — в репортаже «Известий».

От бункера к бункеру

Только попав на территорию огромного, сильно разрушенного завода, понимаешь, что найти здесь прячущихся людей действительно может быть очень непросто. Площадь одного только «Азота» достигает 500 га. Несколько сотен человек легко теряются в подвалах десятков цехов и сооружений, размещенных на площадке три на два с половиной километра. Нас выручает эвакуационный транспорт, который едет забирать новую партию укрывающихся жителей. На нем добираемся до цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. Там не было бункера, но оказались прочные технические помещения, в которых укрылись около 30 работников с семьями.

ER1_1491 copy Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем ER1_1278 copy 25 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что на территории предприятия могут находиться сотни гражданских лиц Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем ER1_1539 copy К вечеру воскресенья с территории завода было эвакуировано более 1000 человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем ER1_1600 (1) copy Только за 26 июня удалось вывести из опасной зоны около 250 гражданских, как рассказал посол ЛНР в РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем ER1_1933 copy «Сначала их отвозим в безопасное место, потом в Старобельск уже, а МЧС ЛНР их размещает», — рассказал представитель военной комендатуры ЛНР в Северодонецке с позывным Фазан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем TASS_53510684 Командир штурмовой роты спецназа «Ахмат» с позывным Кипиш руководит эвакуацией мирных жителей Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510607 Командир батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР с позывным Белый показывает безопасное направление выхода гражданским лицам Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510078 Мирных жителей вывозят в безопасное место армейскими грузовиками Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510619 Отдельные мирные жители выбираются с территории на частном автотранспорте Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510837 В субботу, 25 июня, стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510864 Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510149 Представители Народной милиции (НМ) ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории завода «Азот», находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510862 Количество гражданских, содержавшихся на «Азоте», может быть больше, чем ожидалось, поскольку убежища предприятия не сообщаются между собой Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510838 Украинские националисты удерживали на территории завода стариков, женщин и детей Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510855 Жители Северодонецка встречают спасенных земляков за периметром завода Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510845 Военнослужащие сил ЛНР и ВС России в первую очередь оказывают помощь эвакуированным детям и старикам Фото: ТАСС/Александр Река TASS_53510122 Операция по спасению мирных жителей из подземелий завода продолжается Фото: ТАСС/Александр Река

— Собирались в убежище на три-четыре дня, а застряли здесь на четыре месяца, — грустно улыбается нам одна из эвакуируемых.

Вещи загружают в армейский «Урал», а людей и их питомцев вывозят белым автобусом. На три десятка человек здесь несколько собак и две кошки . Большой голубой кот породы скоттиш-фолд удивительно спокойно сидит на руках у хозяйки и даже не ведет своим сложенным ухом на отдаленные выстрелы артиллерии — давно привык. Трескотни же стрелкового оружия или прилетов снарядов и мин с украинской стороны сейчас не слышно.

Пара мужчин в спецовках завода «Азот» охотно рассказывает военным ЛНР, как добраться до следующего укрытия с людьми, находящегося примерно в 400 м отсюда. Так, от одного бункера до другого прочесывают территорию и выясняют местонахождение всех «коммун», образовавшихся в укрытиях.

Собирались Военнослужащие ЛНР помогают мирным жителям во время эвакуации с территории завода «Азот», Северодонецк Фото: ТАСС/Александр Река

— За 25 июня вывезти удалось 186 человек, — рассказывает нам офицер ЛНР с позывным «Штурман». — Утром в воскресенье, 26 июня, с «Азота» эвакуировали 80 человек из бомбоубежища, сейчас отсюда еще приблизительно 30. Осталось еще около 500. Украинская армия не выпускала их отсюда и использовала в качестве живого щита.

На дальний от города участок завода грузовикам и автобусам подойти пока не удается из-за обстрелов со стороны ВФУ с противоположного, высокого берега Северского Донца. К людям туда с водой и едой проскакивают пока только на легковых машинах. Операция по их эвакуации готовится.

Уже на выезде с «Азота» встречаем подразделение спецназа Росгвардии из Чечни. Бойцы вывозят оружейные трофеи, добытые в промзоне, и охотно демонстрируют их нам. Среди добычи — миниатюрные польские противотанковые «Комары» RPG-76. На одном — кустарная модификация. Скотчем к гранате примотаны болты и гайки.

— Это чтобы усилить поражающее действие по пехоте, мы уже встречались с таким , — поясняет спецназовец.

Собирались Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В числе трофеев и довольно редкие новые гранатометы RGW-90 Matador. Такие Киев закупает у Германии. На обнаруженном разведкой опорнике, по словам бойцов Росгвардии, осталось еще множество иностранных боеприпасов для автоматических гранатометов и зарубежных патронов калибра .308 для снайперских винтовок.

Разворачивают они и огромную военную карту Северодонецка и Лисичанска, с отображением каждого дома.

— Спасибо противнику за такую подробную карту, будем работать. Лисичанск, встречай! — смеются росгвардейцы.

Одним пехотным оружием дело не ограничивалось. За главной проходной завода в промзоне многочисленные следы гусениц одного или нескольких танков и десятки поддонов, остающихся от танковых выстрелов. Украинская бронетехника простреливала улицы города с территории «промки», чтобы не подпустить сюда штурмовые группы. Эти боевые машины остались спрятаны где-то на территории. Отступить через реку со взорванными мостами они не могли.

Коротким путем

В субботу вечером Минобороны РФ заявило об освобождении Северодонецка и поселка Боровского, а также перехода всей левобережной территории Северского Донца в границах Луганской Народной Республики под его полный контроль.

Чтобы убедиться в истинности этого заявления, утром воскресенья едем в Северодонецк по новому для нас короткому маршруту, воспользоваться которым было невозможно из-за линии фронта. Раньше из Луганска приходилось делать большой крюк через Старобельск и Новую Астрахань. Дорога через Новоайдар и Смоляниново оказывается в два раза быстрее — менее двух часов.

Собирались в убежище Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Расстояние от контролировавшегося ЛНР с марта села Смоляниново до окраин Северодонецка — всего 12 км. Машина преодолевает их меньше чем за 10 минут. Но прогрызать украинскую оборону тут пришлось с марта по май. Почему это заняло столько времени, становится понятно при поездке. Песчаные «горбы», на которых высажены рукотворные сосновые леса, густо перекопаны траншеями, блиндажами и целыми опорными пунктами. Это не несколько линий обороны, а один единый укрепрайон, преодолевать который пришлось с кровью. Символом этого стали замершие у обочины дороги и в ее кюветах подбитые танки Т-64 — как украинские, так и ЛНР.

В боях за эти лесопосадки в ход шло всё, включая зажигательные и кассетные боеприпасы, украинские формирования в попытке замедлить продвижение союзных войск засыпали их противопехотными минами-лепестками. Сухая жаркая погода весной и летом привела к многочисленным пожарам. Насаждения по обеим сторонам дороги на 10-километровом участке выглядят мертвыми.

Уже в самом городе, на окраинном шоссе, также видны окопы ВФУ. Они идут от самой улицы до многоэтажки с адресом Строителей, 5, ныряют в подвал и выходят с противоположной стороны здания. От обстрелов солдаты могли прятаться в технических помещениях дома, а затем быстро выдвигаться на огневые позиции к дорогам. Здание повреждено, но до сих пор обитаемо.

— В подвале гранат много было, но их вчера при проверке забрали. У нас тоже документы прокуратура уже проверила, — говорит нам с балкона живущий в доме мужчина.

— Это украинцы накопали здесь в мае, хотели прямо у нашего дома пушку поставить, но не успели, — указывает на траншеи другой житель дома.

Собрались Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Противотанковое орудие МТ-12 «Рапира» стоит метрах в трехстах. Оно сгорело, как и буксировавший его грузовик, причем не само по себе. Рядом видны две небольшие воронки. Пушку накрыли при передислокации.