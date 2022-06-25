Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском
Мощная артиллерийская поддержка сыграла важнейшую роль в последних успехах союзных сил на «Донбасской дуге» — по сообщению Минобороны России, 25 июня были освобождены Горское и Золотое, а развивая успех войска блокировали с юга город Лисичанск. О том, как артиллерия поддерживала наступление на эти населенные пункты, какую роль в нынешней победе сыграло взятие Попасной, которое случилось еще в мае, и почему на улицах этого города все еще опасно, хотя фронт ушел довольно далеко вперед, — в репортаже «Известий» с позиций российских войск.
Огневое наступление
Судьбу города Попасная с некогда 45-тысячным населением как нельзя лучше демонстрирует масштабная стела с названием населенного пункта. Прямо перед ней украинцы обустроили опорный пункт с бетонными дотами. Сейчас они лежат в руинах, но не уцелели и огромные металлические буквы. Стоять, да и то накренившись, остались только последние «АЯ».
Артиллерия, размещенная неподалеку от Попасной и непрерывно маневрирующая, работает постоянно. Не доезжая до города, в сравнительно безопасном месте, надеваем бронежилеты и шлемы. В этот момент скрытый где-то совсем рядом за лесополосой «Град» с характерным ревом выпускает половину своего боезапаса. Затем такие звуки и зрелище улетающих в сторону противника ракет будут преследовать нас весь день. Полный залп из 40 «градин» продолжается 20 секунд, поэтому очень быстро учишься на слух определять приблизительное количество выпущенных боеприпасов.
Работа реактивной системы залпового огня «Град»
Опять встречаем несколько артсистем с цветочными названиями. Из придорожных кустов работают и 122-мм самоходки «Гвоздика». Чуть дальше в тылу на передислокации застаем мощные самоходные орудия «Гиацинт-С». Грозные 152-мм гаубицы из-за высокой дальности огня часто используют специально для подавления артиллерии противника.
По прифронтовым дорогам постоянно курсируют и более привычные буксируемые «Мста-Б», а также самоходные «Мста-С», погруженные на грузовики-тралы.
— В этом направлении до линии фронта 12 километров, — показывает нам офицер-артиллерист ДНР в сторону Бахмута. — А вот в сторону Золотого и Камышевахи до противника всего пять километров. Его диверсионно-разведывательные группы приближались вдоль железной дороги к нам и на полтора-два километра.
О том, что передовая совсем близко говорят и регулярные хлесткие хлопки 120-мм минометов. Их максимальная дальность стрельбы — семь километров. Разглядеть позиции просто так не удается. Все артсистемы хорошо замаскированы и заметить их можно только на передислокации.
Со стороны Артемовска и зачищаемой Камышевахи на горизонте поднимаются клубы черного дыма. Артиллерия нашла свои цели.
Выстрел из 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б»
Ответный огонь противника слабый и неорганизованный. Чувствуется, что на этом ключевом направлении его артиллерия оказалась под сильным давлением и не может вести огневую дуэль на равных. Подтверждают это и с противоположной стороны.
— На сто снарядов с вашей стороны летело только семь-восемь наших, двадцать максимум — рассказал на пресс-конференции в Луганске 24 июня сдавшийся в плен военнослужащий 24-й механизированной бригады ВСУ. — Да и те половина не долетала до целей. Иногда украинская артиллерия попадала и по своим.
Дробя руины
В то же время, прилеты по Попасной все еще бывают. Противник пытается поразить рассредоточенную вокруг артиллерию, а также перебить линию снабжения наступления, проходящую через него. Мы заезжаем в город, чтобы осмотреть, насколько он пострадал. Центр и частный сектор утыкан торчащими из земли алюминиевыми «карандашами» 220-мм реактивных снарядов «Ураган» с кассетной боевой частью. Это оружие предназначено для ударов по площадям с большого расстояния.
— Я был в Мариуполе, здесь разрушения сильнее, — делится с нами своими впечатлениями офицер ДНР с позывным «Сочи». — Ни одной целой многоэтажки не осталось.
Сравнение с Северодонецком и Рубежным тоже не в пользу Попасной. В них жилой сектор пострадал меньше. И тем не менее, украинские боеприпасы все еще падают на и без того разрушенный город ежедневно.
— Вот эта ракета прилетела сюда вчера, — показывает нам «Сочи» на остатки от кассетного «Урагана». — А вон в ту девятиэтажку попали позавчера снаряды от иностранных гаубиц, обрушились перекрытия в целой секции.
Разрушенный дом на одной из улиц в Мариуполе
На мемориале в центре Попасной глубокая пятиметровая воронка от прилетевшего со стороны Украины тяжелого боеприпаса. Военные отмечают, что это точно не от авиабомбы, но теряются в догадках, было ли это редкое 203мм орудие «Пион» или же удар баллистической ракетой «Точка-У» с осколочно-фугасной боевой частью. Потерь от попадания не было, он повредил только мемориал.
Месяц назад наш водитель поставил свечку в поврежденном храме и помолился перед уцелевшим иконостасом. Сейчас, после украинских обстрелов, от церкви остались только обгоревшие стены.
В уничтоженном городе осталось очень мало жителей. Этим он тоже не похож на Северодонецк или Рубежное. В одной из полуразрушенных пятиэтажек осталась маленькая коммуна из пяти человек, один из них — неходячий старик.
— Еда-то у нас есть, нам бы пару мешков хлорки… — говорит местный житель Николай.
Прямо у подъезда на клумбе два самодельных креста. Здесь в 40-сантиметровых могилах под обстрелами в спешке похоронили стариков, умерших в подвалах, куда перебрались жить люди. Их убили не осколки снарядов — не выдержали сердца. С наступлением 33-градусной жары недостаточная глубина захоронения начала сказываться.
Решить вопрос с организованными перезахоронениями в прифронтовом городе под украинским огнем пока не удалось.
Цветок победы
На объездной дороге вокруг Попасной видны три линии обороны с типовыми бетонными дотами, надежно защищающими от артиллерийских обстрелов. Те, что не разрушены ударами авиации, испещрены выбоинами от осколков и малокалиберных снарядов. Возле каждой линии обороны до сих пор немало противотанкового оружия. Иностранные гранатометы давно собраны любителями сувениров, а вот тубусов с неиспользованными советскими противотанковыми управляемыми ракетами лежит немало. Вдоль дорог даже невооруженным взглядом видны целые залежи противотанковых мин со вкрученными взрывателями. Расчищать все эти взрывоопасные «подарки» пока еще некогда.
Вид Лисичанска с трассы Лисичанск - Золотое
Бои за Попасную продолжались больше двух месяцев. Прорыв здесь позиций украинской 24-й механизированной бригады и нацгвардии предопределил успех всего наступления на «Донбасской дуге». Именно отсюда начал раскрываться «Цветок Попасной» — одновременное наступление по трем основным направлением через брешь, пробитую в линии обороны украинских войск.
На одном из направлении это позволило без боя и повреждений взять город Светлодарск. На другом — выйти к Артёмовску (Бахмуту) и перерезать основную дорогу, по которой снабжалась группировка ВФУ в Северодонецке и Лисичанске.
И наконец третий удар в сторону Горского и Золотого и позволил замкнуть котел окружения вокруг этих прекрасно укрепленных за предыдущие годы городов и к исходу этой недели пленить и разгромить удерживающие их вооруженные формирования Украины.
Теперь артиллерийская группировка под Попасной переключится на поддержку наступления на Артемовск и замыкание котла вокруг Лисичанска.