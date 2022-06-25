Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском

Мощная артиллерийская поддержка сыграла важнейшую роль в последних успехах союзных сил на «Донбасской дуге» — по сообщению Минобороны России, 25 июня были освобождены Горское и Золотое, а развивая успех войска блокировали с юга город Лисичанск. О том, как артиллерия поддерживала наступление на эти населенные пункты, какую роль в нынешней победе сыграло взятие Попасной, которое случилось еще в мае, и почему на улицах этого города все еще опасно, хотя фронт ушел довольно далеко вперед, — в репортаже «Известий» с позиций российских войск.

Огневое наступление

Судьбу города Попасная с некогда 45-тысячным населением как нельзя лучше демонстрирует масштабная стела с названием населенного пункта. Прямо перед ней украинцы обустроили опорный пункт с бетонными дотами. Сейчас они лежат в руинах, но не уцелели и огромные металлические буквы. Стоять, да и то накренившись, остались только последние «АЯ».

Артиллерия, размещенная неподалеку от Попасной и непрерывно маневрирующая, работает постоянно. Не доезжая до города, в сравнительно безопасном месте, надеваем бронежилеты и шлемы. В этот момент скрытый где-то совсем рядом за лесополосой «Град» с характерным ревом выпускает половину своего боезапаса. Затем такие звуки и зрелище улетающих в сторону противника ракет будут преследовать нас весь день. Полный залп из 40 «градин» продолжается 20 секунд, поэтому очень быстро учишься на слух определять приблизительное количество выпущенных боеприпасов.

Подавленное состязание: Работа реактивной системы залпового огня «Град» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Опять встречаем несколько артсистем с цветочными названиями. Из придорожных кустов работают и 122-мм самоходки «Гвоздика». Чуть дальше в тылу на передислокации застаем мощные самоходные орудия «Гиацинт-С». Грозные 152-мм гаубицы из-за высокой дальности огня часто используют специально для подавления артиллерии противника.

По прифронтовым дорогам постоянно курсируют и более привычные буксируемые «Мста-Б», а также самоходные «Мста-С», погруженные на грузовики-тралы.

— В этом направлении до линии фронта 12 километров, — показывает нам офицер-артиллерист ДНР в сторону Бахмута. — А вот в сторону Золотого и Камышевахи до противника всего пять километров. Его диверсионно-разведывательные группы приближались вдоль железной дороги к нам и на полтора-два километра.

О том, что передовая совсем близко говорят и регулярные хлесткие хлопки 120-мм минометов. Их максимальная дальность стрельбы — семь километров. Разглядеть позиции просто так не удается. Все артсистемы хорошо замаскированы и заметить их можно только на передислокации.

Со стороны Артемовска и зачищаемой Камышевахи на горизонте поднимаются клубы черного дыма. Артиллерия нашла свои цели.

Подавленное состязание: Выстрел из 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Ответный огонь противника слабый и неорганизованный. Чувствуется, что на этом ключевом направлении его артиллерия оказалась под сильным давлением и не может вести огневую дуэль на равных. Подтверждают это и с противоположной стороны.

— На сто снарядов с вашей стороны летело только семь-восемь наших, двадцать максимум — рассказал на пресс-конференции в Луганске 24 июня сдавшийся в плен военнослужащий 24-й механизированной бригады ВСУ. — Да и те половина не долетала до целей. Иногда украинская артиллерия попадала и по своим.

Дробя руины

В то же время, прилеты по Попасной все еще бывают. Противник пытается поразить рассредоточенную вокруг артиллерию, а также перебить линию снабжения наступления, проходящую через него. Мы заезжаем в город, чтобы осмотреть, насколько он пострадал. Центр и частный сектор утыкан торчащими из земли алюминиевыми «карандашами» 220-мм реактивных снарядов «Ураган» с кассетной боевой частью. Это оружие предназначено для ударов по площадям с большого расстояния.

— Я был в Мариуполе, здесь разрушения сильнее, — делится с нами своими впечатлениями офицер ДНР с позывным «Сочи». — Ни одной целой многоэтажки не осталось.

Сравнение с Северодонецком и Рубежным тоже не в пользу Попасной. В них жилой сектор пострадал меньше. И тем не менее, украинские боеприпасы все еще падают на и без того разрушенный город ежедневно.

— Вот эта ракета прилетела сюда вчера, — показывает нам «Сочи» на остатки от кассетного «Урагана». — А вон в ту девятиэтажку попали позавчера снаряды от иностранных гаубиц, обрушились перекрытия в целой секции.

Подавленное состязание: Разрушенный дом на одной из улиц в Мариуполе Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На мемориале в центре Попасной глубокая пятиметровая воронка от прилетевшего со стороны Украины тяжелого боеприпаса. Военные отмечают, что это точно не от авиабомбы, но теряются в догадках, было ли это редкое 203мм орудие «Пион» или же удар баллистической ракетой «Точка-У» с осколочно-фугасной боевой частью. Потерь от попадания не было, он повредил только мемориал.

Месяц назад наш водитель поставил свечку в поврежденном храме и помолился перед уцелевшим иконостасом. Сейчас, после украинских обстрелов, от церкви остались только обгоревшие стены.

В уничтоженном городе осталось очень мало жителей. Этим он тоже не похож на Северодонецк или Рубежное. В одной из полуразрушенных пятиэтажек осталась маленькая коммуна из пяти человек, один из них — неходячий старик.

— Еда-то у нас есть, нам бы пару мешков хлорки… — говорит местный житель Николай.

Прямо у подъезда на клумбе два самодельных креста. Здесь в 40-сантиметровых могилах под обстрелами в спешке похоронили стариков, умерших в подвалах, куда перебрались жить люди. Их убили не осколки снарядов — не выдержали сердца. С наступлением 33-градусной жары недостаточная глубина захоронения начала сказываться.

Решить вопрос с организованными перезахоронениями в прифронтовом городе под украинским огнем пока не удалось.

Цветок победы

На объездной дороге вокруг Попасной видны три линии обороны с типовыми бетонными дотами, надежно защищающими от артиллерийских обстрелов. Те, что не разрушены ударами авиации, испещрены выбоинами от осколков и малокалиберных снарядов. Возле каждой линии обороны до сих пор немало противотанкового оружия. Иностранные гранатометы давно собраны любителями сувениров, а вот тубусов с неиспользованными советскими противотанковыми управляемыми ракетами лежит немало. Вдоль дорог даже невооруженным взглядом видны целые залежи противотанковых мин со вкрученными взрывателями. Расчищать все эти взрывоопасные «подарки» пока еще некогда.

Подавленное состязание: Вид Лисичанска с трассы Лисичанск - Золотое Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Бои за Попасную продолжались больше двух месяцев. Прорыв здесь позиций украинской 24-й механизированной бригады и нацгвардии предопределил успех всего наступления на «Донбасской дуге». Именно отсюда начал раскрываться «Цветок Попасной» — одновременное наступление по трем основным направлением через брешь, пробитую в линии обороны украинских войск.

На одном из направлении это позволило без боя и повреждений взять город Светлодарск. На другом — выйти к Артёмовску (Бахмуту) и перерезать основную дорогу, по которой снабжалась группировка ВФУ в Северодонецке и Лисичанске.

И наконец третий удар в сторону Горского и Золотого и позволил замкнуть котел окружения вокруг этих прекрасно укрепленных за предыдущие годы городов и к исходу этой недели пленить и разгромить удерживающие их вооруженные формирования Украины.

Теперь артиллерийская группировка под Попасной переключится на поддержку наступления на Артемовск и замыкание котла вокруг Лисичанска.