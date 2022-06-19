«По Северодонецку украинцы укладывают по полному пакету «Градов»

Бои за последние оставшиеся под контролем Украины города ЛНР еще продолжаются. Но, несмотря на обстрелы, там уже налаживают мирную жизнь. О том, какие иностранные боеприпасы использует украинская армия в боях за промзону Северодонецка, как запускают первую пекарню в Рубежном и что предпринимают, чтобы дети не играли гранатами, — в репортаже «Известий».

«19 февраля 2022 года»

Полностью освобожденный в мае город Рубежное так и не стал спокойным тыловым населенным пунктом. Сюда до сих пор, пусть и не каждый день, прилетают украинские снаряды, а из центра города хорошо слышны неторопливые, но равномерные выстрелы тяжелой артиллерии, бьющей по позициям украинских формирований в промзоне соседнего Северодонецка.

Завод «Заря» стоит на окраине, здесь он тоже был последним местом, за которое зацепились украинские войска. Поэтому разрушения на нем особенно сильны. Предприятие еще до начала спецоперации выпускало несколько типов взрывчатки. На территории до сих под разбросаны 25-килограммовые упаковки тринитротолуола в хлопьях. На этикетках — дата производства: 19 февраля 2022 года. Можно только представить, что будет в случае «прилета» сюда.

Почти от проходной завода хорошо просматриваются контуры нынешней линии фронта. На противоположном берегу Северского Донца видны многоэтажки удерживаемого ВСУ Лисичанска. Чуть левее — трубы промзоны Северодонецка, до нее меньше 5 км. Именно туда летят сейчас тяжелые снаряды. Пока мы осматриваемся на «Заре», над северодонецким «Азотом» начинает расти большой столб черного дыма, какой бывает от горящих цистерн с топливом или крупной боевой техники. Удары артиллерии на время стихают. Видимо, цель поражена.

Часть Заводской улицы между Рубежным и «Зарей» хорошо видна с противоположного высокого берега. Об этом напоминают сожженные противотанковыми управляемыми ракетами БМП армейский грузовик и гражданская машина. Преодолеваем участок на максимальной скорости.

Северодонецк 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Останавливаемся, чтобы посетить руины главного опорника нацгвардии Украины у Политехнического колледжа Рубежного. Там до сих пор не убраны разбитые бронеавтомобили «Казак». В отличие от жилых районов многоэтажек, окружающие его кварталы полностью разрушены артиллерийским огнем. Вокруг ни единой души. Буйная растительность быстро осваивает развалины.

Посреди разрушенных безлюдных кварталов как будто ниоткуда возникает сухощавый мужичок в красной футболке. Завидев надпись «Пресса» на нашей машине, он обращается за помощью в обследовании одного из украинских бункеров. Его фонарик почти не светит, да и одному лезть туда боязно.

— Я тут в колледже до войны дворником работал, у меня с головой проблемы, даже в армию украинскую не взяли, — застенчиво представляется Алексей. — А теперь вот сплю в бомбоубежище, на поддонах, без электричества. Горячую пищу последний раз месяц назад ел.

Осторожно спускаемся с ним в подземелье украинского опорного пункта. Судя по надписям, помимо убежища от артобстрелов здесь был склад вещевого имущества и продуктов. Сейчас не осталось почти ничего, всё вывезено. Тем не менее находим Алексею почти новый матрас, ношеные солдатские берцы и хорошие рабочие перчатки.

— Матрас почищу, высушу на солнце и буду сегодня спать ложиться на мягком, — говорит Алексей.

Его лицо при расставании сияет: с едой тоже вскоре ожидаются перемены к лучшему.

Хлебное место

Хотя жилые кварталы Рубежного пострадали меньше, чем в Северодонецке, здесь по-прежнему есть электричество только от генераторов. Крохотный рынок между многоэтажек не пустует, но его ассортимент крайне скуден, при этом включает мясо. Хлеб сюда до сих пор приходится завозить из Старобельска и Луганска.

Несколько раз в неделю сюда доставляют горячую пищу для особо нуждающихся. Сейчас важно наладить местное производство самого необходимого.

— Проблема продовольствия в городе Рубежное стоит всё еще остро — света нет, газа нет, люди готовят еду на кострах, — рассказывает представитель правительства Севастополя. — Намного эффективнее завозить сюда базовые продукты — муку, масло и другие ингредиенты, чем готовый хлеб.

Северодонецк 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владельцы чудом сохранившейся частной пекарни сами вышли на контакт с Общероссийским национальным фронтом в Луганске и предложили использовать их оборудование. Движение совместно с правительством Севастополя обеспечило 100-киловаттный генератор и доставило ингредиенты , которых хватит на первую неделю работы.

Сначала пекарня будет изготавливать 400 булок в день, а при работе в две-три смены сможет производить больше тысячи. Персонал соберут прежний, технолог приедет из Старобельска. Раздавать хлеб будут бесплатно.

Реалии прифронтового города накладывают свои ограничения. Даже такое благое начинание вызывает обеспокоенность у жителей соседних домов. Они опасаются, что из-за тарахтения генератора не смогут вовремя услышать прилеты украинских снарядов и укрыться, а сама пекарня может стать приоритетной целью для ВСУ. С ними договариваются о безопасном месте размещения агрегата и графике его работы. Журналисты обещают не указывать адрес и не показывать место расположения производства.

Опасные запасы

Бои за Рубежное шли весной, и здесь на заброшенных опорных пунктах остались в основном советские боеприпасы. Они лишь слегка разбавлены современным натовским противотанковым вооружением. В июне в соседнем Северодонецке ситуация совершенно другая. Здесь уже оружие противника радикально другое.

— 90% боеприпасов у них уже импортные, — заявляет нам офицер Народной милиции ЛНР с позывным Эколог. — Да я вам сейчас продемонстрирую наши трофеи!

Вскоре он приносит и аккуратно расставляет на броне БТР патроны иностранных калибров 5.56 и .308, гранатометы и даже минометную мину.

— Мне, охотнику, такие пригодятся, — усмехается Эколог. — Патроны калибра .308 у нас было не всегда просто достать даже в специализированных магазинах. А тут они ящиками валяются.

Демонстрирует он и круглые ручные гранаты М67 американского производства.

— Прямо как из фильмов про Рэмбо — удобные, летят далеко, — улыбается офицер и отдает одну из М67 своему подчиненному. — На, это тебе подарок на день рождения.

Особенно опасна, по словам военных, аккуратная, как будто игрушечная 60-миллиметровая минометная мина польского производства, окрашенная в голубой и зеленый цвета. Из-за своей конструкции она не свистит в полете и потому падает и взрывается внезапно, без предупреждения. Старые отечественные боеприпасы калибра 120 и 82 мм издают прекрасно различимый звук, дающий доли секунды, чтобы среагировать.

Северодонецк 3 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Впрочем, советских калибров у ВСУ еще достаточно, в чем мы убедились, оказавшись под обстрелом свистящими минометными минами еще на дороге в город. Несколько раз за день по Северодонецку украинцы укладывают и по полному пакету «Градов», рассказал Эколог.

Много у противника и легких польских одноразовых противотанковых гранатометов, а также аналогов советского РПГ «Муха». Один из его образцов с иностранными надписями — еще один экспонат мини-выставки на БТР.

Показывают военные ЛНР и другой трофей — взведенный в боевое положение, но не использованный по назначению британский гранатомет NLAW. Теперь он опасен для окружающих и его планируют обезвредить выстрелом по какой-нибудь цели противника в районе промзоны.